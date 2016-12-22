ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня четверг

22 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.8641
EURO: 63.5604
Погода в городе Кирове:
вечером:  -16...-14°C
ночью:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

День единых действий РДШ

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 95 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Региональный день единых действий Российского движения школьников прошел сегодня в библиотеке имени Герцена. Воспитанники городских и областных школ, вступившие в ряды РДШ, приняли участие в мероприятии под названием "День Вятской земли", призванном ближе познакомить ребят с историей родного края.

Российское движение школьников появилось год назад по Указу Президента страны. В нашем регионе первые школьники вступили в ряды РДШ в сентябре этого года, и сегодня количество юных активистов достигает пяти сотен.

День единых действий РДШАННА СПИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Интерес со стороны школьников и образовательных организаций очень велик, потому что долго ждали этого движения, это видно, школьникам действительно интересно быть частью РДШ. Мы стараемся держать марку, мы стараемся не только в региональных мероприятиях принимать участие, но и всероссийские проекты поддерживать».
 
 
Один из последних - всероссийский "Зимний фестиваль РДШ". На нем удалось побывать ученице двадцать седьмой школы города Кирова Ксении Раздрогиной. Девушка вступила в ряды юношеского движения в сентябре по предложению учительницы. О своем решении не пожалела.

День единых действий РДШКСЕНИЯ РАЗДРОГИНА, ЧЛЕН "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Я счастлива, что вступила в эту организацию, так как сейчас я приобрела огромный опыт общения со многими людьми, много новой информации и много интересных мероприятий».
 
 
Сегодня участники РДШ Кировской области вновь собрались вместе на очередном Дне единых действий. Подобные акции проходят ежемесячно и имеют разную тематику. В этот раз мероприятие посвящено краеведению и приурочено к празднованию восьмидесятилетия Кировской области. Чтобы ребята ближе познакомились с родным краем и теми, кто его прославляет, для них провели экскурсию по библиотеке имени Герцена, а также ознакомили с экспозицией вятской художницы, фотографа и путешественницы Надежды Фроловой.

- Надя очень открытый человек, она делится тем, что она видит в жизни, то, что ее поражает. То, что она открывает для себя, она старается открыть и для других.

Завершилось мероприятие торжественной линейкой, на которой еще шестьдесят ребят вступили в ряды РДШ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.

10:00 22.12.2016


В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.

В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.

9:56 22.12.2016


В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.

В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

9:49 22.12.2016


В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.

19:48 21.12.2016


Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.

7 лет в колонии строгого режима

16:31 21.12.2016


7 лет в колонии строгого режима

Утром в Орловском районе фура улетела в кювет

14:56 21.12.2016


Утром в Орловском районе фура улетела в кювет

Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

12:41 21.12.2016


Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

Все новости

Вести. Кировская область

День единых действий РДШ

17:47 22.12.2016


День единых действий РДШ

В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадок

15:24 22.12.2016


В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадок

Вручение премий Кировской области

15:22 22.12.2016


Вручение премий Кировской области

Пресс-конференция по экологическому надзору

15:21 22.12.2016


Пресс-конференция по экологическому надзору

В Кирове начались рейды по пожарной безопасности

15:20 22.12.2016


В Кирове начались рейды по пожарной безопасности

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День рождения "Российского движения школьников"

31.10.2016


День рождения "Российского движения школьников"

В Кирове первые школьники вступили в ряды Российского движения школьников

01.09.2016


В Кирове первые школьники вступили в ряды Российского движения школьников

Видеоконференция Российского движения школьников

17.10.2016


Видеоконференция Российского движения школьников

Ряды РДШ пополнили воспитанники детского дома творчества "Вдохновение"

14.11.2016


Ряды РДШ пополнили воспитанники детского дома творчества "Вдохновение"

«Российское движение школьников»

16.08.2016


«Российское движение школьников»

Галстуки новым членам РДШ из разных уголков региона повязали в Бурмакино

19.09.2016


Галстуки новым членам РДШ из разных уголков региона повязали в Бурмакино

Популярные новости

Кировскую область ждет аномально холодная погода

13.12.2016


Кировскую область ждет аномально холодная погода

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

13.12.2016


Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Местонахождение пропавшего подростка установлено

13.12.2016


Местонахождение пропавшего подростка установлено

Выстрелил в охотника вместо глухаря

12.12.2016


Выстрелил в охотника вместо глухаря

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх