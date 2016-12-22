День единых действий РДШ

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«Интерес со стороны школьников и образовательных организаций очень велик, потому что долго ждали этого движения, это видно, школьникам действительно интересно быть частью РДШ. Мы стараемся держать марку, мы стараемся не только в региональных мероприятиях принимать участие, но и всероссийские проекты поддерживать».

«Я счастлива, что вступила в эту организацию, так как сейчас я приобрела огромный опыт общения со многими людьми, много новой информации и много интересных мероприятий».

Региональный день единых действий Российского движения школьников прошел сегодня в библиотеке имени Герцена. Воспитанники городских и областных школ, вступившие в ряды РДШ, приняли участие в мероприятии под названием "День Вятской земли", призванном ближе познакомить ребят с историей родного края.Российское движение школьников появилось год назад по Указу Президента страны. В нашем регионе первые школьники вступили в ряды РДШ в сентябре этого года, и сегодня количество юных активистов достигает пяти сотен.Один из последних - всероссийский "Зимний фестиваль РДШ". На нем удалось побывать ученице двадцать седьмой школы города Кирова Ксении Раздрогиной. Девушка вступила в ряды юношеского движения в сентябре по предложению учительницы. О своем решении не пожалела.Сегодня участники РДШ Кировской области вновь собрались вместе на очередном Дне единых действий. Подобные акции проходят ежемесячно и имеют разную тематику. В этот раз мероприятие посвящено краеведению и приурочено к празднованию восьмидесятилетия Кировской области. Чтобы ребята ближе познакомились с родным краем и теми, кто его прославляет, для них провели экскурсию по библиотеке имени Герцена, а также ознакомили с экспозицией вятской художницы, фотографа и путешественницы Надежды Фроловой.Завершилось мероприятие торжественной линейкой, на которой еще шестьдесят ребят вступили в ряды РДШ.