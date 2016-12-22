День единых действий РДШ
Сегодня, 17:47 | Просмотров: 95 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Российское движение школьников появилось год назад по Указу Президента страны. В нашем регионе первые школьники вступили в ряды РДШ в сентябре этого года, и сегодня количество юных активистов достигает пяти сотен.
АННА СПИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Интерес со стороны школьников и образовательных организаций очень велик, потому что долго ждали этого движения, это видно, школьникам действительно интересно быть частью РДШ. Мы стараемся держать марку, мы стараемся не только в региональных мероприятиях принимать участие, но и всероссийские проекты поддерживать».
КСЕНИЯ РАЗДРОГИНА, ЧЛЕН "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Я счастлива, что вступила в эту организацию, так как сейчас я приобрела огромный опыт общения со многими людьми, много новой информации и много интересных мероприятий».
- Надя очень открытый человек, она делится тем, что она видит в жизни, то, что ее поражает. То, что она открывает для себя, она старается открыть и для других.
Завершилось мероприятие торжественной линейкой, на которой еще шестьдесят ребят вступили в ряды РДШ.
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