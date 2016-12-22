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Новости / Общество

Заседание комиссии по ЧС в Кирово-Чепецке

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 66 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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О предупреждении различных ЧП в предстоящие новогодние праздники, шла речь в Кирово-Чепецке. Там состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Нештатная ситуация не должна омрачить праздника. К новогодним торжествам готовятся не только правоохранители. В Кирово-Чепецке, МЧС вместе с коммунальщиками проверяют газовое оборудование в жилых домах.

Заседание комиссии по ЧС в Кирово-ЧепецкеНАТАЛЬЯ ДВИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Газовое оборудование является объектом источника повышенной опасности. Оперативная своевременная проверка газового оборудования внутри домов и внутри квартир она становится задачей номер 1».

В ходе проверок серьезных нарушений выявлено не было. Однако спасатели, на заседании комиссии по ЧС, обратили особое внимание на то, что далеко не все жители Кирово-Чепецка пустили проверяющих в свои квартиры.

Заседание комиссии по ЧС в Кирово-ЧепецкеМАРАТ МИТЮКОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА И Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Провели проверки всех домов. Смотрели в основном места общего пользования. Практически в квартиры не удалось попасть. В несколько квартир попали. Провели проверки».

Спасатели доложили главе администрации города о ситуации с пожарами. Большая часть возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Михаил Шинкарев отметил работу экстренных служб в предотвращении ЧС.

Заседание комиссии по ЧС в Кирово-ЧепецкеМИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Результат деятельности всех служб, задействованных в ликвидации и предотвращении ЧС - это то, что в городе Кирово-Чепецке нет пострадавших, что нет катаклизмов техногенного характера. Все аварии, возможные развития событий негативные, они были предотвращены своевременно».

Подготовка к праздникам - одна из основных тем встречи. В Кирово-Чепецке пройдут массовые гуляния и концерты. Правоохранители и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. Только полицейских будет дежурить на улицах города в полтора раза больше, чем обычно.

МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Заслушана готовность всех служб к проведению вот этих больших мероприятий. Больших праздников. Еще раз расставлены акценты по мерам безопасности».

Участники комиссии так же обсудили антитеррористические меры. Эта часть встречи прошла за закрытыми дверями.


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