Заседание комиссии по ЧС в Кирово-Чепецке

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О предупреждении различных ЧП в предстоящие новогодние праздники, шла речь в Кирово-Чепецке. Там состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.Нештатная ситуация не должна омрачить праздника. К новогодним торжествам готовятся не только правоохранители. В Кирово-Чепецке, МЧС вместе с коммунальщиками проверяют газовое оборудование в жилых домах.В ходе проверок серьезных нарушений выявлено не было. Однако спасатели, на заседании комиссии по ЧС, обратили особое внимание на то, что далеко не все жители Кирово-Чепецка пустили проверяющих в свои квартиры.Спасатели доложили главе администрации города о ситуации с пожарами. Большая часть возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Михаил Шинкарев отметил работу экстренных служб в предотвращении ЧС.Подготовка к праздникам - одна из основных тем встречи. В Кирово-Чепецке пройдут массовые гуляния и концерты. Правоохранители и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. Только полицейских будет дежурить на улицах города в полтора раза больше, чем обычно.Участники комиссии так же обсудили антитеррористические меры. Эта часть встречи прошла за закрытыми дверями.