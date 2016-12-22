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Большой штраф и возмещение вреда - такое наказание ждет кировчан, решивших самостоятельно срубить елку к новому году. В регионе началось усиленное патрулирование лесного фонда. В сфере особого внимания - охрана хвойного молодняка.В этом году случаев незаконной вырубки лесных насаждений пока не зафиксировано. В прошлом году их было четыре. Инспекторы, лесничие и полицейские во всех районах области с 14 декабря начали проверку вероятных мест нарушений.Самостоятельно срубить елку, даже имея разрешение, как это было несколько лет назад, уже нельзя. Это право имеют только арендаторы лесных участков, которые либо специально выращивают деревья, либо чистят участки от хвойного молодняка. Также ели вырубаются у линий электропередач - по согласованию с собственниками линейных объектов.Что касается елочных базаров, их тоже проверяют и лесные инспекторы, и полицейские. Места официальной продажи определены во всех районах области. И каждому предпринимателю предъявляются определенные требования по обустройству этих мест. Министерство лесного хозяйства Кировской области еще раз напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Кроме того, виновный должен будет возместить вред, причинённый лесному хозяйству. И общая сумма может достигать десяти тысяч рублей. Так что рисковать и рубить новогоднюю елку самовольно все же не стоит.