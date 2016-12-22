В регионе началось усиленное патрулирование лесного фонда
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 100 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В этом году случаев незаконной вырубки лесных насаждений пока не зафиксировано. В прошлом году их было четыре. Инспекторы, лесничие и полицейские во всех районах области с 14 декабря начали проверку вероятных мест нарушений.
СЕРГЕЙ САЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не думаю, что человек пойдет в лес далеко, чтобы елку вырубить, это ближе к транспортным путям, а также в местах наибольшего скопления людей, также создаются дополнительные временные посты на дорогах».
Самостоятельно срубить елку, даже имея разрешение, как это было несколько лет назад, уже нельзя. Это право имеют только арендаторы лесных участков, которые либо специально выращивают деревья, либо чистят участки от хвойного молодняка. Также ели вырубаются у линий электропередач - по согласованию с собственниками линейных объектов.
СЕРГЕЙ САЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Каждый гражданин или организация, которые приобретают эти ели, должны иметь соответствующие документы - договор купли-продажи, товарно-транспортные накладные на отпуск древесины, также сопроводительные документы при перевозке этих елей».
Что касается елочных базаров, их тоже проверяют и лесные инспекторы, и полицейские. Места официальной продажи определены во всех районах области. И каждому предпринимателю предъявляются определенные требования по обустройству этих мест. Министерство лесного хозяйства Кировской области еще раз напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Кроме того, виновный должен будет возместить вред, причинённый лесному хозяйству. И общая сумма может достигать десяти тысяч рублей. Так что рисковать и рубить новогоднюю елку самовольно все же не стоит.
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