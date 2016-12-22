Ледовый городок на Театральной площади
Сегодня, 10:47 | Просмотров: 113 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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На улице минус двадцать пять, под ногами хрустит снег, но готовность к празднику главной площади города контролеры проверяют, несмотря ни на какие сложности. Световые и деревянные конструкции, фигуры изо льда, гигантская инсталляция в виде очков волшебника Гудвина и каток, разумеется - важно все.
- Десятого числа коньки были востребованы, народ много брал, поскольку они бесплатные, прокат бесплатный.
Размещать каток, как помнится, изначально не планировалось, но решение подкорректировать планы все же было не напрасным: желающие "поскользить" находятся даже в сильные морозы.
Киров - один из немногих городов, которые могут похвастаться ледовыми архитектурными композициями. Поэтому и внимание к этим хрупким прозрачным объектам особое. В этом году лед привезли из северных районов области. Городок уже сконструирован, ледяные блоки лишь напоследок обработают огнем для большего блеска. В остальном, говорят, все готово.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Забегая вперед, мы уже с МЧС и правоохранительными органами все прошли, посмотрели, никаких серьезных замечаний у нас не высказано, дежурство соответствующих служб организовано в круглосуточном режиме - охрана, дежурство электриков».
Охрану порядка в новогодние праздники будут обеспечивать около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, 500 дружинников и 50 сотрудников частных охранных организаций. Кстати, торжества начнутся уже завтра - в шестнадцать часов Театральную площадь посетят главный Дед Мороз города Кирова и Васнецовская Снегурочка. Они официально откроют "Изумрудный городок" и зажгут главную новогоднюю ель.
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