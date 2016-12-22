Ледовый городок на Театральной площади

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До Нового года остались считанные дни, и праздничное настроение уже создают многочисленные гирлянды и прочие атрибуты новогоднего убранства города. Сверкает огнями и Театральная площадь. Завтра на ней состоится открытие главной новогодней красавицы - ёлки.На улице минус двадцать пять, под ногами хрустит снег, но готовность к празднику главной площади города контролеры проверяют, несмотря ни на какие сложности. Световые и деревянные конструкции, фигуры изо льда, гигантская инсталляция в виде очков волшебника Гудвина и каток, разумеется - важно все.Размещать каток, как помнится, изначально не планировалось, но решение подкорректировать планы все же было не напрасным: желающие "поскользить" находятся даже в сильные морозы.Киров - один из немногих городов, которые могут похвастаться ледовыми архитектурными композициями. Поэтому и внимание к этим хрупким прозрачным объектам особое. В этом году лед привезли из северных районов области. Городок уже сконструирован, ледяные блоки лишь напоследок обработают огнем для большего блеска. В остальном, говорят, все готово.Охрану порядка в новогодние праздники будут обеспечивать около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, 500 дружинников и 50 сотрудников частных охранных организаций. Кстати, торжества начнутся уже завтра - в шестнадцать часов Театральную площадь посетят главный Дед Мороз города Кирова и Васнецовская Снегурочка. Они официально откроют "Изумрудный городок" и зажгут главную новогоднюю ель.