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Новости / Общество

Ледовый городок на Театральной площади

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 113 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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До Нового года остались считанные дни, и праздничное настроение уже создают многочисленные гирлянды и прочие атрибуты новогоднего убранства города. Сверкает огнями и Театральная площадь. Завтра на ней состоится открытие главной новогодней красавицы - ёлки.

На улице минус двадцать пять, под ногами хрустит снег, но готовность к празднику главной площади города контролеры проверяют, несмотря ни на какие сложности. Световые и деревянные конструкции, фигуры изо льда, гигантская инсталляция в виде очков волшебника Гудвина и каток, разумеется - важно все.

- Десятого числа коньки были востребованы, народ много брал, поскольку они бесплатные, прокат бесплатный.

Размещать каток, как помнится, изначально не планировалось, но решение подкорректировать планы все же было не напрасным: желающие "поскользить" находятся даже в сильные морозы.

Киров - один из немногих городов, которые могут похвастаться ледовыми архитектурными композициями. Поэтому и внимание к этим хрупким прозрачным объектам особое. В этом году лед привезли из северных районов области. Городок уже сконструирован, ледяные блоки лишь напоследок обработают огнем для большего блеска. В остальном, говорят, все готово.

Ледовый городок на Театральной площадиВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Забегая вперед, мы уже с МЧС и правоохранительными органами все прошли, посмотрели, никаких серьезных замечаний у нас не высказано, дежурство соответствующих служб организовано в круглосуточном режиме - охрана, дежурство электриков».

Охрану порядка в новогодние праздники будут обеспечивать около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, 500 дружинников и 50 сотрудников частных охранных организаций. Кстати, торжества начнутся уже завтра - в шестнадцать часов Театральную площадь посетят главный Дед Мороз города Кирова и Васнецовская Снегурочка. Они официально откроют "Изумрудный городок" и зажгут главную новогоднюю ель.


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