В Кировской области открыли первую автомобильную ледовую переправу.

Поделиться новостью:

В Кировской области открыта первая в сезоне автомобильная ледовая переправа.

Это трасса через реку Вятка у села Сорвижи Арбажского района. Она имеет лесопромышленное значение и максимальную грузоподъёмность до 30 тонн.

Длина переправы – 350 метров, ширина – 20 метра. Толщина намороженного льда составляет 85 сантиметров.

Всего в области готовят к открытию ещё семь автогужевых ледовых переправ через реку Вятка: в г. Котельнич и п. Вишкиль Котельничского района, пгт. Лебяжье, с. Цепочкино и д. Тюм-Тюм Уржумского района, в д. Перескоки и с. Гоньба Малмыжского района.

С двух сторон переправы должны располагаться светофоры или дежурные со шлагбаумами. Одновременно на льду может находиться только одна машина.