В Кировской области открыли первую автомобильную ледовую переправу.
Сегодня, 14:13 | Просмотров: 16 | Версия для печати
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В Кировской области открыта первая в сезоне автомобильная ледовая переправа.
Это трасса через реку Вятка у села Сорвижи Арбажского района. Она имеет лесопромышленное значение и максимальную грузоподъёмность до 30 тонн.
Длина переправы – 350 метров, ширина – 20 метра. Толщина намороженного льда составляет 85 сантиметров.
Всего в области готовят к открытию ещё семь автогужевых ледовых переправ через реку Вятка: в г. Котельнич и п. Вишкиль Котельничского района, пгт. Лебяжье, с. Цепочкино и д. Тюм-Тюм Уржумского района, в д. Перескоки и с. Гоньба Малмыжского района.
С двух сторон переправы должны располагаться светофоры или дежурные со шлагбаумами. Одновременно на льду может находиться только одна машина.
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