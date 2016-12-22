ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

23 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.8528
EURO: 63.5425
Погода в городе Кирове:
днём:  -2...0°C
вечером:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кировской области открыли первую автомобильную ледовую переправу.

Сегодня, 14:13 | Просмотров: 16 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кировской области открыта первая в сезоне автомобильная ледовая переправа.
 
Это трасса через реку Вятка у села Сорвижи Арбажского района. Она имеет лесопромышленное значение и максимальную грузоподъёмность до 30 тонн.
 
Длина переправы – 350 метров, ширина – 20 метра. Толщина намороженного льда составляет 85 сантиметров.
 
Всего в области готовят к открытию ещё семь автогужевых ледовых переправ через реку Вятка: в г. Котельнич и п. Вишкиль Котельничского района, пгт. Лебяжье, с. Цепочкино и д. Тюм-Тюм Уржумского района, в д. Перескоки и с. Гоньба Малмыжского района.
 
С двух сторон переправы должны располагаться светофоры или дежурные со шлагбаумами. Одновременно на льду может находиться только одна машина.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Новая школа в микрорайоне Зиновы откроется 1 сентября 2017 года.

14:36 23.12.2016


Новая школа в микрорайоне Зиновы откроется 1 сентября 2017 года.

В Кировской области открыли первую автомобильную ледовую переправу.

14:13 23.12.2016


В Кировской области открыли первую автомобильную ледовую переправу.

В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.

10:00 22.12.2016


В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.

В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.

9:56 22.12.2016


В Белохолуницком районе фура столкнулась с ВАЗ-2112.

В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

9:49 22.12.2016


В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.

19:48 21.12.2016


Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.

7 лет в колонии строгого режима

16:31 21.12.2016


7 лет в колонии строгого режима

Все новости

Вести. Кировская область

Ледовый городок на Театральной площади

10:47 23.12.2016


Ледовый городок на Театральной площади

В Кирове юных пловцов будут готовить при помощи тепловизора

10:40 23.12.2016


В Кирове юных пловцов будут готовить при помощи тепловизора

В регионе началось усиленное патрулирование лесного фонда

10:34 23.12.2016


В регионе началось усиленное патрулирование лесного фонда

Заседание комиссии по ЧС в Кирово-Чепецке

10:31 23.12.2016


Заседание комиссии по ЧС в Кирово-Чепецке

День единых действий РДШ

17:47 22.12.2016


День единых действий РДШ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области открыта первая ледовая переправа

30.12.2014


В Кировской области открыта первая ледовая переправа

В Кировской области открылась пятая ледовая переправа.

24.01.2015


В Кировской области открылась пятая ледовая переправа.

В Кировской области закрыли первую ледовую переправу.

04.03.2015


В Кировской области закрыли первую ледовую переправу.

В Кировской области планируется открыть 7 ледовых переправ

15.12.2014


В Кировской области планируется открыть 7 ледовых переправ

В Кировской области закрыли три ледовых переправы.

18.03.2016


В Кировской области закрыли три ледовых переправы.

В Кировской области закрыли еще одну ледовую переправу.

26.03.2016


В Кировской области закрыли еще одну ледовую переправу.

Популярные новости

Кировскую область ждет аномально холодная погода

13.12.2016


Кировскую область ждет аномально холодная погода

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

13.12.2016


Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Местонахождение пропавшего подростка установлено

13.12.2016


Местонахождение пропавшего подростка установлено

Выстрелил в охотника вместо глухаря

12.12.2016


Выстрелил в охотника вместо глухаря

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх