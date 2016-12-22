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Новости / Общество

В Кирове в новогоднюю ночь организуют специальную перевозку пассажиров.

Сегодня, 14:49 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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В новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря 2016 года до 3 часов 1 января 2017 года в Кирове организуют специальную перевозку пассажиров.
 
На линии выйдут автобусы и троллейбусы к местам проведения праздничных мероприятий. От Театральной площади в новогоднюю ночь будут курсировать автобус № 23 и троллейбусы № 1 и 8. Стоимость одной поездки - 37 руб.
 
Электронные транспортные карты всех категорий (в том числе льготные) будут не действительны.
 
И с 1 января 2017 года изменится маршрут автобуса № 37.
 
Он будет курсировать от ОТОП «Северная больница». Далее: ул.Свердлова - Октябрьский проспект - ул.Карла Маркса - ул.Профсоюзная - ул.Ленина - ул.Милицейская – ул.Карла Маркса - ул.Комсомольская - ОТОП «Железнодорожный вокзал» (нечетная сторона) – обратно тем же маршрутом.


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