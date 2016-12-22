В Кирове в новогоднюю ночь организуют специальную перевозку пассажиров.

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В новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря 2016 года до 3 часов 1 января 2017 года в Кирове организуют специальную перевозку пассажиров.

На линии выйдут автобусы и троллейбусы к местам проведения праздничных мероприятий. От Театральной площади в новогоднюю ночь будут курсировать автобус № 23 и троллейбусы № 1 и 8. Стоимость одной поездки - 37 руб.

Электронные транспортные карты всех категорий (в том числе льготные) будут не действительны.

И с 1 января 2017 года изменится маршрут автобуса № 37.

Он будет курсировать от ОТОП «Северная больница». Далее: ул.Свердлова - Октябрьский проспект - ул.Карла Маркса - ул.Профсоюзная - ул.Ленина - ул.Милицейская – ул.Карла Маркса - ул.Комсомольская - ОТОП «Железнодорожный вокзал» (нечетная сторона) – обратно тем же маршрутом.