Вопрос с пригородными поездами в Кировской области пока не решен.

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"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК) достигла договоренности об организации пригородных железнодорожных перевозок на 2017 год со всеми регионами, кроме Кировской области.

Об этом сообщил "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу компании.

К настоящему моменту подписаны соглашения на 2017 год с Нижегородской и Владимирской областями. В ближайшие дни будет заключено соглашение с властями Удмуртии.

Объем перевозок на следующий год сохранится на уровне текущего года.

Кировская область пока не включила в бюджет 2017 года расходы на компенсацию разницы между себестоимостью и ценой билета на пригородные перевозки следующего года. И пока переговоры с властями региона идут о соглашении только на первое полугодие 2017 года.

Документ будет подписан после внесения изменений в закон о бюджете.