Вопрос с пригородными поездами в Кировской области пока не решен.
Вчера, 15:55 | Просмотров: 135 | Версия для печати
Поделиться новостью:
"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК) достигла договоренности об организации пригородных железнодорожных перевозок на 2017 год со всеми регионами, кроме Кировской области.
Об этом сообщил "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу компании.
К настоящему моменту подписаны соглашения на 2017 год с Нижегородской и Владимирской областями. В ближайшие дни будет заключено соглашение с властями Удмуртии.
Объем перевозок на следующий год сохранится на уровне текущего года.
Кировская область пока не включила в бюджет 2017 года расходы на компенсацию разницы между себестоимостью и ценой билета на пригородные перевозки следующего года. И пока переговоры с властями региона идут о соглашении только на первое полугодие 2017 года.
Документ будет подписан после внесения изменений в закон о бюджете.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|