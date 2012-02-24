В Юрьянском районе состоялись торжества в честь 75-летия 8-ой Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии (ВИДЕО).

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В ЗАТО Первомайский состоялись праздничные митинг и парад личного состава дивизии. На юбилей было приглашено много гостей.

Для них ракетчики организовали выставку военной техники и боевого оружия.

Напомним, 8-я Мелитопольская ракетная дивизия берет начало от 91-й мотострелковой дивизии 10-го армейского корпуса, которая была сформирована 20 декабря 1941 г. в городе Махачкала Дагестанской АССР.

В годы Великой Отечественной войны ее бойцы прошли большой боевой путь от Волги и Дона до берегов Балтийского моря. После войны дивизия была передислоцирована на территорию Уральского военного округа.

12 ноября 1960 г. на ее базе была сформирована Мелитопольская ракетная дивизия с местом дислокации в п. Юрья Кировской области. С 1993 года дивизия входит в состав Оренбургской ракетной армии.

Девиз юрьянских ракетчиков - "После нас тишина".



Специальный репортаж корреспондента ГТРК Вятка Артема Макарова о юбилейных торжествах в ЗАТО Первомайский смотрите 26 декабря на телеканалах "Россия-1" (17.20, 20.45) и "Россия-24" (19.00, 20.30, 0.00) в программе "Вести. Кировская область"