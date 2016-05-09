Жители Кировской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 18:06 | Просмотров: 59 | Версия для печати
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Жители Кировской области наблюдали полярное сияние. Красивое природное явление могли видеть в разных точках региона в среду вечером, 21 декабря.
Как сообщают участники группы социальной сети "Любительская метеорология в Кирове", полярное сияние было связано с воздействием CIR на магнитосферу земли от корональной дыры СН780 на Солнце. CIR - это область взаимодействия между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра.
Также фотографу Дмитрию Ланшакову удалось запечатлеть пролетавший метеор из потока Урсиды.
Фото: группа "Любительская метеорология в Кирове"
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