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Новости / Общество

Кировские водители составят елку из автомобилей

Вчера, 20:31 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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Новогодний флешмоб придумали участники группы социальной сети "Местоположение ДПС". Они составят новоднюю елку из автомобилей. 

Для проведения акции машины съедутся в окрестности поселка Порошино. Ожидается участие порядка сотни автомобилей.

Елку будут снимать с помощью квадрокоптера. Добавим, что инициатива кировских водителей проходит в рамках всероссийской акции. Так, например, в этом году автоелку уже составили в Челябинске из 90 машин.

Фото vk.com


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