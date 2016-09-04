Кировские водители составят елку из автомобилей
Вчера, 20:31 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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Новогодний флешмоб придумали участники группы социальной сети "Местоположение ДПС". Они составят новоднюю елку из автомобилей.
Для проведения акции машины съедутся в окрестности поселка Порошино. Ожидается участие порядка сотни автомобилей.
Елку будут снимать с помощью квадрокоптера. Добавим, что инициатива кировских водителей проходит в рамках всероссийской акции. Так, например, в этом году автоелку уже составили в Челябинске из 90 машин.
Фото vk.com
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