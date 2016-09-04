Кировские водители составят елку из автомобилей

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Новогодний флешмоб придумали участники группы социальной сети "Местоположение ДПС". Они составят новоднюю елку из автомобилей.





Для проведения акции машины съедутся в окрестности поселка Порошино. Ожидается участие порядка сотни автомобилей.





Елку будут снимать с помощью квадрокоптера. Добавим, что инициатива кировских водителей проходит в рамках всероссийской акции. Так, например, в этом году автоелку уже составили в Челябинске из 90 машин.





Фото vk.com