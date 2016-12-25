Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

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В связи с трагедией над Черным морем понедельник 26 декабря объявлен днем общенационального траура. Киров скорбит вместе со всей Россией.





Как сообщили в пресс-службе городской администрации, приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры. Учреждениям образования рекомендовано перенести праздничные мероприятия на другие дни. Прошли церковные панихиды.





В социальных сетях предлагают участие в траурной акции. В память о жертвах трагедии неравнодушным нужно зажечь в окне свечу. Акция "Свеча памяти" начнется в 21:00 по московскому времени.





Фото rabochy-put.ru