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Новости / Общество

Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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В связи с трагедией над Черным морем понедельник 26 декабря объявлен днем общенационального траура. Киров скорбит вместе со всей Россией. 

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры. Учреждениям образования рекомендовано перенести праздничные мероприятия на другие дни. Прошли церковные панихиды.

В социальных сетях предлагают участие в траурной акции. В память о жертвах трагедии неравнодушным нужно зажечь в окне свечу. Акция "Свеча памяти" начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото rabochy-put.ru


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