В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

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Во всех православных храмах Вятской митрополии совершились панихиды. По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла богослужения состоялись утром после Литургии. В молитвах православные помянули жертв авиакатастрофы ТУ-154.





Лично молитву об упокоении усопших Патриарх Кирилл вознес за Литургией в храме св. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне Москвы.





Напомним, в воскресенье, 25 декабря, ТУ-154 разбился у побережья Сочи. На борту находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, девять журналистов и известная правозащитница, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Выживших нет.