Открытие Ледового городка и главной елки города
Сегодня, 10:32 | Просмотров: 196 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Так пусть же не будет на елке главной игрушки - звезды, хахаха.
Торжество чуть не сорвалось из-за злой колдуньи Гингемы и Урфина Джуса. Они украли главный атрибут новогодней елки - звезду. Но чтобы праздник все-таки состоялся, на помощь пришли Великий Гудвин, Страшила и Элли. Вместе с детьми они переубедили персонажей портить новый год. Ведь он приносит счастье и веселье. Для радостной атмосферы осталось лишь зажечь огни на центральной елке. С этим может справиться только Дедушка Мороз.
- С новым, с новым годом! Раз, два, три, елочка гори! Ураааа! Киров! Елка загорелась наша.
ДЕД МОРОЗ:
«Атмосфера теплая, люди хорошие, люди праздничные радуются, так и должно быть в новый год. Ведь какая-то сказка должна произойти».
После такого волшебного вступления дети и взрослые пустились в пляс, водили хороводы и подпевали. Серая театральная площадь превратилась в настоящую сказку. Здесь поселились персонажи изумрудного города, появились крепости, горки, каток, лабиринт. Все - с яркой зеленой подсветкой. А на месте фонтана - большой яркий елочный шар.
- Вообще так нравится, как будто мы в сказке самой. Здорово очень, кататься интересно, особенно на большой горке. Но на самой большой мы все-таки не прокатились. Собираемся сейчас прокатиться.
- Очень прекрасно, очень хорошо, все так понравилось, дети вообще развлекаются, особенно внученька моя маленькая.
Ледовой городок блестит и сверкает не только огнями, но и детскими улыбками. На горках - очереди. Повезло гостям изумрудного города и с погодой. Трескучие морозы сменились на комфортные - 2, - 4 градуса. Главное теперь, чтобы ледовые фигуры не растаяли, как в прошлом году.
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