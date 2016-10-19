Открытие Ледового городка и главной елки города

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Перед выходными засияла разноцветными огнями главная елка Кирова. В этом году на Театральной площади построили город мечты - Изумрудный город. Его красоту и волшебство оценила Екатерина Белалова.Торжество чуть не сорвалось из-за злой колдуньи Гингемы и Урфина Джуса. Они украли главный атрибут новогодней елки - звезду. Но чтобы праздник все-таки состоялся, на помощь пришли Великий Гудвин, Страшила и Элли. Вместе с детьми они переубедили персонажей портить новый год. Ведь он приносит счастье и веселье. Для радостной атмосферы осталось лишь зажечь огни на центральной елке. С этим может справиться только Дедушка Мороз.После такого волшебного вступления дети и взрослые пустились в пляс, водили хороводы и подпевали. Серая театральная площадь превратилась в настоящую сказку. Здесь поселились персонажи изумрудного города, появились крепости, горки, каток, лабиринт. Все - с яркой зеленой подсветкой. А на месте фонтана - большой яркий елочный шар.Ледовой городок блестит и сверкает не только огнями, но и детскими улыбками. На горках - очереди. Повезло гостям изумрудного города и с погодой. Трескучие морозы сменились на комфортные - 2, - 4 градуса. Главное теперь, чтобы ледовые фигуры не растаяли, как в прошлом году.