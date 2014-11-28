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Новости / Общество

Проверка елочных базаров

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 80 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Специалисты Россельхознадзора проверяют елочные базары. Инспекторов интересует, прежде всего, происхождение лесных красавиц. Деревья, выросшие в Кировской области, опасности не представляют. А в тех, которые привозят из других регионов, могут быть опасные вредители.

Еще до проверки документов Елена Короткова внимательно осматривает сами елочки. Один из главных признаков здорового дерева - ствол должен быть маслянистый и без повреждений.

Проверка елочных базаровЕЛЕНА КОРОТКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Можно ее постукать, проверить, хорошо ли держится хвоя, не должно быть постороннего запаха, можно также помять еще немножко елочку, ветки должны хорошо гнуться, не ломаться, все выбирают пушистую, но это не главный признак, надо смотреть, чтобы не было никаких вредителей».

К деревьям, выросшим в Кировской области, у инспекторов Россельхознадзора претензий нет. Ели и сосны, привезенные из других регионов, проверяют особенно тщательно. И у каждого продавца должен быть карантинный сертификат либо документ о том, деревья проверены специалистами и выдано разрешение на реализацию на территории региона.

ЕЛЕНА КОРОТКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Это создает опасность завоза к нам карантинных вредных организмов, которые отсутствуют на территории Кировской области и в дальнейшем могут нанести значительный урон региону, заселяясь в наших лесах. Специалисты Россельхознадзора предупреждают - прежде чем покупать новогоднюю красавицу, необходимо спросить документы о происхождении».

Отметим, что и вывозить ели и сосны из региона также можно только после фитосанитарного контроля. Кировская область с 2008 года является карантинной зоной по многим вредителям леса. Это усачи рода монохамус и сибирский шелкопряд. И вывоз хвойных деревьев разрешен только при наличии документа, подтверждающего безопасность.


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