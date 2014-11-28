Проверка елочных базаров

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Специалисты Россельхознадзора проверяют елочные базары. Инспекторов интересует, прежде всего, происхождение лесных красавиц. Деревья, выросшие в Кировской области, опасности не представляют. А в тех, которые привозят из других регионов, могут быть опасные вредители.Еще до проверки документов Елена Короткова внимательно осматривает сами елочки. Один из главных признаков здорового дерева - ствол должен быть маслянистый и без повреждений.К деревьям, выросшим в Кировской области, у инспекторов Россельхознадзора претензий нет. Ели и сосны, привезенные из других регионов, проверяют особенно тщательно. И у каждого продавца должен быть карантинный сертификат либо документ о том, деревья проверены специалистами и выдано разрешение на реализацию на территории региона.Отметим, что и вывозить ели и сосны из региона также можно только после фитосанитарного контроля. Кировская область с 2008 года является карантинной зоной по многим вредителям леса. Это усачи рода монохамус и сибирский шелкопряд. И вывоз хвойных деревьев разрешен только при наличии документа, подтверждающего безопасность.