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Накануне католическая церковь отметила Рождество. В Кирове верующие собрались на рождественскую мессу в Католическом приходе Пресвятого Сердца Иисуса.Католический приход Пресвятого Сердца Иисуса в Кирове. Среди прихожан - иностранные студенты из разных стран. Собрались и те, кто имеет польские и литовские, украинские, белорусские корни. В регионе более ста жителей исповедуют католичество. Все они стараются поддерживать отношения и следовать национальным традициям. Тадеуш Оленкович верует в Бога 74 года, приобщает к вере и в членов своей семьи.Рождественскую мессу католики стараются не пропускать, это главная часть праздника. Несмотря на некоторые отличия в проведении службы, суть ее одна и та же для всех христиан. И те, и другие одинаково готовятся к встрече Рождества, уделяя большое внимание духовному очищению.