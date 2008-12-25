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Католическая церковь отметила Рождество

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 73 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Накануне католическая церковь отметила Рождество. В Кирове верующие собрались на рождественскую мессу в Католическом приходе Пресвятого Сердца Иисуса.

Католический приход Пресвятого Сердца Иисуса в Кирове. Среди прихожан - иностранные студенты из разных стран. Собрались и те, кто имеет польские и литовские, украинские, белорусские корни. В регионе более ста жителей исповедуют католичество. Все они стараются поддерживать отношения и следовать национальным традициям. Тадеуш Оленкович верует в Бога 74 года, приобщает к вере и в членов своей семьи.

Католическая церковь отметила РождествоТАДЕУШ ОЛЕНКОВИЧ, ПОЛЯК, ПРИХОЖАНИН КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА:
«А чтобы верить в Бога нужно выполнять две вещи - хранить в семье мир и доброту и 10 божьих заповедей. Они написаны давно, Ииус Христос родился, вырос и стал нам Спасителем. И 2000 лет мы молимся. Я лично прошу об одном - мире и здоровье для всех».

Рождественскую мессу католики стараются не пропускать, это главная часть праздника. Несмотря на некоторые отличия в проведении службы, суть ее одна и та же для всех христиан. И те, и другие одинаково готовятся к встрече Рождества, уделяя большое внимание духовному очищению.

Католическая церковь отметила РождествоОТЕЦ ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИЙ, НАСТОЯТЕЛЬ КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА ПРЕСВЯТОГО СЕРДЦА ИИСУСА В КИРОВЕ:
«Это 4 недели молитв, подготовки к Рождеству. И суть этой подготовки в возможности быть у исповеди и у причастия. Чтобы Сын Божий, который стал Человеком, стал в моей в моей жизни, душе. Чтобы Рождество было не только раз в году, а происходило каждый день через нашу доброту в сердце, любовь, милосердие».


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