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Новости / Общество

В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"

Вчера, 17:36 | Просмотров: 126 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Сегодня в кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года".

В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вручая вам этот диплом, я хотел бы отметить ваше личное качество, поблагодарить вас за мужество, пожелать успешной службы, чтобы нас сменили такие достойные офицеры».

Имя нашего героя - Анатолий Запольских. 13 ноября 2016 года он сумел спасти от неминуемой гибели тонущего рыбака. Вытащил мужчину из воды, оказал первую помощь и спас ему жизнь.

В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"АНАТОЛИЙ ЗАПОЛЬСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ИК-17 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я так думаю, что служба в УФСИН закалила и характер, и волю. На тот момент я осознавал, что от моих действий зависит судьба человека в принципе».

На звание "Герой года" были заявлены еще несколько достойных сотрудников УФСИН. Например, трое из них стали донорами стволовых клеток и спасли жизни тяжело больных детей. Как отметило руководство службы: "Таких людей не зовут совершать подвиг, они сами приходят на помощь". Также были отмечены заслуги ветеранов УФСИН медалями к 80-летию Кировской области. В их числе - генерал-майор Валерий Таиров.

ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что вы основали в Лесном нам дают доход 50% налоговых взносов. То, что вы туда приложили столько сил и здоровья, это работает».

Добавим, что троим сотрудникам были присвоены очередные звание.


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