В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"
Вчера, 17:36 | Просмотров: 126 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вручая вам этот диплом, я хотел бы отметить ваше личное качество, поблагодарить вас за мужество, пожелать успешной службы, чтобы нас сменили такие достойные офицеры».
Имя нашего героя - Анатолий Запольских. 13 ноября 2016 года он сумел спасти от неминуемой гибели тонущего рыбака. Вытащил мужчину из воды, оказал первую помощь и спас ему жизнь.
АНАТОЛИЙ ЗАПОЛЬСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ИК-17 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я так думаю, что служба в УФСИН закалила и характер, и волю. На тот момент я осознавал, что от моих действий зависит судьба человека в принципе».
На звание "Герой года" были заявлены еще несколько достойных сотрудников УФСИН. Например, трое из них стали донорами стволовых клеток и спасли жизни тяжело больных детей. Как отметило руководство службы: "Таких людей не зовут совершать подвиг, они сами приходят на помощь". Также были отмечены заслуги ветеранов УФСИН медалями к 80-летию Кировской области. В их числе - генерал-майор Валерий Таиров.
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что вы основали в Лесном нам дают доход 50% налоговых взносов. То, что вы туда приложили столько сил и здоровья, это работает».
Добавим, что троим сотрудникам были присвоены очередные звание.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|