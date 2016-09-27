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Сегодня в кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года".Имя нашего героя - Анатолий Запольских. 13 ноября 2016 года он сумел спасти от неминуемой гибели тонущего рыбака. Вытащил мужчину из воды, оказал первую помощь и спас ему жизнь.На звание "Герой года" были заявлены еще несколько достойных сотрудников УФСИН. Например, трое из них стали донорами стволовых клеток и спасли жизни тяжело больных детей. Как отметило руководство службы: "Таких людей не зовут совершать подвиг, они сами приходят на помощь". Также были отмечены заслуги ветеранов УФСИН медалями к 80-летию Кировской области. В их числе - генерал-майор Валерий Таиров.Добавим, что троим сотрудникам были присвоены очередные звание.