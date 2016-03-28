Уборка улиц в Кирово-Чепецке

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Капризы погоды сегодня уже никого не удивляют. Снегопады сменяются морозами, а коммунальные службы не всегда и не везде справляются с уборкой улиц. Как работают дорожные службы в Кирово-Чепецке?Подрядные организации должны очистить дороги от снега в течение 6 часов после прекращения снегопада. Это удается не всегда, и работы приходится продолжать в течение следующего дня, а иногда и дольше. Тогда нарушителям выписывают предостережения.Причины разные - ломается техника, где-то не рассчитали количество реагента, где-то не хватает работников.Включение предприятий-нарушителей в реестр недобросовестных поставщиков – это крайняя мера. И до этого пока не дошло. Власть решает проблему в диалоге.В целом же отношения горадминистрации с подрядчиками уже выстроены. Специалисты отдела дорожной деятельности проверяют все территории два раза в неделю, а после снегопадов проводят внеплановые рейды. Сотрудники Дорожно-эксплуатационной службы объезжают город ежедневно.В этом убедилась и наша съемочная группа.До конца зимы еще далеко, и чистить город от снега в следующем году будут эти же предприятия. Хочется верить, что и в дальнейшем чепчане будут так же отзываться об уборке центральных улиц и тротуаров.