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Новости / Общество

Уборка улиц в Кирово-Чепецке

Вчера, 17:37 | Просмотров: 101 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Капризы погоды сегодня уже никого не удивляют. Снегопады сменяются морозами, а коммунальные службы не всегда и не везде справляются с уборкой улиц. Как работают дорожные службы в Кирово-Чепецке?

Подрядные организации должны очистить дороги от снега в течение 6 часов после прекращения снегопада. Это удается не всегда, и работы приходится продолжать в течение следующего дня, а иногда и дольше. Тогда нарушителям выписывают предостережения.

Уборка улиц в Кирово-ЧепецкеАЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ, ДИРЕКТОР МКУ "ДЭС":
«Основные проблемы - уборка остановок, посыпка тротуаров, не все отработали до конца».

Причины разные - ломается техника, где-то не рассчитали количество реагента, где-то не хватает работников.

Уборка улиц в Кирово-ЧепецкеВАЛЕНТИНА ЯМШИНИНА, СТАРШИЙ МАСТЕР МУП "КОММУНХОЗ":
«Конечно, немножко не успеваем, потому что объем очень большой, лестниц очень много и дороги на виду, тут не спрячешься никуда».

Включение предприятий-нарушителей в реестр недобросовестных поставщиков – это крайняя мера. И до этого пока не дошло. Власть решает проблему в диалоге.

Уборка улиц в Кирово-ЧепецкеНАТАЛЬЯ ДВИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Работа должна быть закончена, если нарушение выявлено, оно должно быть ликвидировано».
 
В целом же отношения горадминистрации с подрядчиками уже выстроены. Специалисты отдела дорожной деятельности проверяют все территории два раза в неделю, а после снегопадов проводят внеплановые рейды. Сотрудники Дорожно-эксплуатационной службы объезжают город ежедневно.

Уборка улиц в Кирово-ЧепецкеМИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«На наш взгляд, система контроля отлажена и она дает свой эффект, если мы в прошлом году достаточно много слышали откликов негативных, но в этом году появилось больше позитивных откликов жителей города».

В этом убедилась и наша съемочная группа.

- По такой узкой дороге нигде уже не пройдешь, тротуары были не чищены, только сегодня почистили.
- Вообще-то, мы не здешние, но приехали сегодня - все нормально.
- В городе чисто, мне нравится, все ухожено, чистые дорожки, все красиво.
- В 7 утра выходим и все хорошо уже, убрано, свободно в школу идем.

До конца зимы еще далеко, и чистить город от снега в следующем году будут эти же предприятия. Хочется верить, что и в дальнейшем чепчане будут так же отзываться об уборке центральных улиц и тротуаров.


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