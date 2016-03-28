Уборка улиц в Кирово-Чепецке
Вчера, 17:37 | Просмотров: 101 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Подрядные организации должны очистить дороги от снега в течение 6 часов после прекращения снегопада. Это удается не всегда, и работы приходится продолжать в течение следующего дня, а иногда и дольше. Тогда нарушителям выписывают предостережения.
АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ, ДИРЕКТОР МКУ "ДЭС":
«Основные проблемы - уборка остановок, посыпка тротуаров, не все отработали до конца».
Причины разные - ломается техника, где-то не рассчитали количество реагента, где-то не хватает работников.
ВАЛЕНТИНА ЯМШИНИНА, СТАРШИЙ МАСТЕР МУП "КОММУНХОЗ":
«Конечно, немножко не успеваем, потому что объем очень большой, лестниц очень много и дороги на виду, тут не спрячешься никуда».
Включение предприятий-нарушителей в реестр недобросовестных поставщиков – это крайняя мера. И до этого пока не дошло. Власть решает проблему в диалоге.
НАТАЛЬЯ ДВИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Работа должна быть закончена, если нарушение выявлено, оно должно быть ликвидировано».
В целом же отношения горадминистрации с подрядчиками уже выстроены. Специалисты отдела дорожной деятельности проверяют все территории два раза в неделю, а после снегопадов проводят внеплановые рейды. Сотрудники Дорожно-эксплуатационной службы объезжают город ежедневно.
МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«На наш взгляд, система контроля отлажена и она дает свой эффект, если мы в прошлом году достаточно много слышали откликов негативных, но в этом году появилось больше позитивных откликов жителей города».
В этом убедилась и наша съемочная группа.
- По такой узкой дороге нигде уже не пройдешь, тротуары были не чищены, только сегодня почистили.
- Вообще-то, мы не здешние, но приехали сегодня - все нормально.
- В городе чисто, мне нравится, все ухожено, чистые дорожки, все красиво.
- В 7 утра выходим и все хорошо уже, убрано, свободно в школу идем.
До конца зимы еще далеко, и чистить город от снега в следующем году будут эти же предприятия. Хочется верить, что и в дальнейшем чепчане будут так же отзываться об уборке центральных улиц и тротуаров.
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