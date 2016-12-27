В Малмыжском районе открыли автомобильную ледовую переправу.

Поделиться новостью:

Переправа располагается на 147-м километре автодороги Казань-Пермь и проходит через реку Вятка у села Гоньба.

Ее длина - 557 метров, имеется две полосы движения шириной по 20 метров каждая. Средняя толщина льда на настоящий момент составляет 45 см.

В первые дни переправа будет работать с начальной грузоподъёмностью 1,5 тонны. Работы по наморозке льда будут продолжены, планируется довести его толщину до 70 см., а грузоподъёмность переправы - до 20 тонн.

Нынешней зимой на территории Кировской области планируется оборудовать 8 автомобильных переправ через реку Вятка.

Две из них - в с. Гоньба Малмыжского района и с. Сорвижи Арбажского района - уже открылись.

Кроме того, готовятся к приёмке в эксплуатацию ещё шесть: в г. Котельнич и п. Вишкиль Котельничского района, в пгт. Лебяжье, в д. Тюм-Тюм и с. Цепочкино Уржумского района и в д. Перескоки Малмыжского района.