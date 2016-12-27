Проект "Тридцать скверов Кирова"

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В администрации Кирова состоялось подписание соглашение между областной Общественной палатой и руководством города. Оно предусматривает совместную реализацию новых проектов в сфере благоустройства и экологии.Пара подписей, крепкое рукопожатие и начало плотного сотрудничества в сфере благоустройства и экологии официально положено.Новое направление в сфере экологической политики города - это проект «30 скверов Кирова» - совместная инициатива городской администрации, региональной Общественной палаты, ряда общественных организаций и неравнодушных горожан, которые, собравшись вместе, смогут сделать наш город еще зеленее, а значит экологичнее и привлекательнее. Проект включает несколько этапов, самый первый стартовал уже в этом месяце - это народное голосование: на сайте 30скверов.рф кировчане из предложенных 140 должны выбрать тридцать скверов, нуждающихся, по их мнению, в благоустройстве и озеленении.К концу января следующего года адреса скверов будут определены, и начнётся большая работа: предстоит выбрать лучшие проекты ландшафтных дизайнеров, закрепить за каждой территорией «куратора». Ими станут предприятия или организации, которые будут следить за чистотой и порядком. Первые желающие стать участниками проекта "30 скверов" уже отозвались.Уже летом две тысячи семнадцатого года в новых скверах будут высажены деревья, появятся цветники и клумбы.А пока на сайтепродолжается голосование. Свой выбор уже сделали более пяти тысяч кировчан.