Проект "Тридцать скверов Кирова"
Сегодня, 10:30 | Просмотров: 107 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Пара подписей, крепкое рукопожатие и начало плотного сотрудничества в сфере благоустройства и экологии официально положено.
ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА
«Подписание этого соглашения переоценить сложно, потому что эта работа по сохранению зеленых уголков, по развитию нашей экологической базы, экологической инициативы наших граждан, она, может быть, приобретает новое направление и новый уровень. Потому, что мы основываемся как раз на мнении наших горожан».
Новое направление в сфере экологической политики города - это проект «30 скверов Кирова» - совместная инициатива городской администрации, региональной Общественной палаты, ряда общественных организаций и неравнодушных горожан, которые, собравшись вместе, смогут сделать наш город еще зеленее, а значит экологичнее и привлекательнее. Проект включает несколько этапов, самый первый стартовал уже в этом месяце - это народное голосование: на сайте 30скверов.рф кировчане из предложенных 140 должны выбрать тридцать скверов, нуждающихся, по их мнению, в благоустройстве и озеленении.
АНДРЕЙ УСЕНКО, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно, что речь идет не только о том, чтобы наши горожане смогли высказать свое мнение, но и то, что они могут непосредственно подключиться в дальнейшем к реализации этого проекта. Выбрав и проголосовав за тот или иной городок, в дальнейшем сделать его таковым и таковым дальше поддерживать».
К концу января следующего года адреса скверов будут определены, и начнётся большая работа: предстоит выбрать лучшие проекты ландшафтных дизайнеров, закрепить за каждой территорией «куратора». Ими станут предприятия или организации, которые будут следить за чистотой и порядком. Первые желающие стать участниками проекта "30 скверов" уже отозвались.
- Мы всегда были за то, чтобы людям было чище и приятнее работать.
Уже летом две тысячи семнадцатого года в новых скверах будут высажены деревья, появятся цветники и клумбы.
А пока на сайте 30СКВЕРОВ.РФ продолжается голосование. Свой выбор уже сделали более пяти тысяч кировчан.
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