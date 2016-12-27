Валерий Владыкин о планах по развитию города

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Строительство жилья, ремонт дорог, газификация, озеленение. Планов по развитию города - множество. Чем запомнился этот год и на что будет упор в следующем - рассказал в интервью нашему телеканалу глава Кирова Валерий Владыкин.2016-ый был напряженным, и в тоже время плодотворным. Все основные предприятия города работали стабильно, несмотря на кризис. Реализовывались проекты в сфере строительства и развития инфраструктуры - это путепровод в Чистые пруды и водовод Кумены-Корчемкино. Для детей-сирот в городе построили два дома на 210 квартир в Лянгасово, а для переселенцев - два дома в Долгушино. Также в микрорайоне Зиновы в рекордные сроки была возведена современная школа с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном.Также продолжится работа по ремонту дорог, возведению домов, газификация поселков. Главный упор в 2017 - как можно теснее взаимодействовать с горожанами. Чтобы работа кировской городской думы была еще эффективнее.