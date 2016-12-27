Валерий Владыкин о планах по развитию города
Сегодня, 11:56 | Просмотров: 99 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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2016-ый был напряженным, и в тоже время плодотворным. Все основные предприятия города работали стабильно, несмотря на кризис. Реализовывались проекты в сфере строительства и развития инфраструктуры - это путепровод в Чистые пруды и водовод Кумены-Корчемкино. Для детей-сирот в городе построили два дома на 210 квартир в Лянгасово, а для переселенцев - два дома в Долгушино. Также в микрорайоне Зиновы в рекордные сроки была возведена современная школа с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном.
ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Также хотелось бы отметить, что 2017 год у нас будет годом экологии обозначен. А в 16ом году мы еще раз подтвердили и узаконили все те зеленые зоны, которые у нас есть в городе Кирове решением Кировской Городской думы, которые не подлежат никакой застройки. Всегда проще работать и строить планы, когда мы слышим людей, когда они нам говорят, что это необходимо сделать, причем у нас можно даже похвалиться, что у нас очень развито территориальное общественное самоуправление. Это те инициативные граждане, которые как раз высказывают нам и говорят нам, что бы они хотели в первую очередь видеть».
Также продолжится работа по ремонту дорог, возведению домов, газификация поселков. Главный упор в 2017 - как можно теснее взаимодействовать с горожанами. Чтобы работа кировской городской думы была еще эффективнее.
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