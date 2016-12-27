Елка для одаренных детей
Сегодня, 11:59 | Просмотров: 90 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Эта елка уже давно стала доброй предновогодней традицией. В драмтеатре собирают самых талантливых детей Кирова - юных спортсменов, танцоров, певцов, музыкантов, победителей различных фестивалей, конкурсов и олимпиад. И для всех предстоящий праздник - самый любимый.
КСЕНИЯ ЭВЕРТ:
«Я очень жду Новый год, получить от родителей подарки и встретиться с друзьями, с которыми давно не виделась».
«Новый год - это семейный праздник, выезд с семьей куда-нибудь, подарки, самые веселые каникулы, долгие, надеюсь».
«Хочется Новый год провести с любимым классом художественной школы, с которым мы давно не виделись, потому что разделяемся на две смены».
На общегородскую елку пригласили более семисот ребят. И каждый год организаторы стараются придумать для них что-то новое, яркое и запоминающееся. Фойе театра превращается в площадь чудес. Юные кировчане вместе с героями любимых сказок встречают самого главного волшебника. После хоровода вокруг нарядной новогодней елки, дети поспешили в зрительный зал театра. А Дед Мороз со Снегурочкой с удовольствием поздравили всех юных кировчан.
- Дорогие ребята, с Новым годом!
А участников елки главы города ждал еще один сюрприз - спектакль "Волшебник Изумрудного города" о сказочных приключениях девочки Элли и ее друга Тотошки в чудесной стране.
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