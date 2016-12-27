ГФИ и Кремлевская елка

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Кремлёвская Ёлка – Главное Новогоднее представление и заветная мечта для миллионов мальчишек и девчонок. Накануне в Кирове провожали ребят, которые направлялись в Москву на этот грандиозный праздник.В подготовке и проведении Кремлёвской Ёлки задействовано более полутора тысяч человек. Это артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники детских творческих коллективов. А встречать и провожать детей по традиции будут учащиеся и педагоги московских школ, студенты волонтеры московских ВУЗов. С напутственным словом к ребятам обратился и главный федеральный инспектор по Кировской области.Елку в Кремлевском Дворце не зря называют главным новогодним детским представлением. Каждый год его зрителями становятся больше 300 тысяч ребят из разных российских городов. Кремлевская елка - законодательница моды на зимние праздники. Самые известные режиссеры, композиторы, художники, артисты - готовят для детворы красивые оригинальные спектакли.