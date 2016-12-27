ГФИ и Кремлевская елка
Сегодня, 15:09 | Просмотров: 44 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В подготовке и проведении Кремлёвской Ёлки задействовано более полутора тысяч человек. Это артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники детских творческих коллективов. А встречать и провожать детей по традиции будут учащиеся и педагоги московских школ, студенты волонтеры московских ВУЗов. С напутственным словом к ребятам обратился и главный федеральный инспектор по Кировской области.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы едете как самые лучшие из лучших. Мы вас любим, мы вами гордимся».
Елку в Кремлевском Дворце не зря называют главным новогодним детским представлением. Каждый год его зрителями становятся больше 300 тысяч ребят из разных российских городов. Кремлевская елка - законодательница моды на зимние праздники. Самые известные режиссеры, композиторы, художники, артисты - готовят для детворы красивые оригинальные спектакли.
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