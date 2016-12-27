Показательные выступления МЧС

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Сегодня в России отмечается профессиональный праздник всех спасателей. Кировские пожарные устроили для особенных детей показательные выступления.И это не часть запланированного выступления. Реальный вызов пожарных по адресу улица Володарского. Там горит нежилой дом. Еще буквально минуту назад в машине, словно в аттракционе, находились дети. Вдруг голос диспетчера и мужчины среагировали моментально. Именно в таком режиме и проходят рабочие будни пожарных.Взрослым закулисье работы пожарных было интересно не менее детей. Они узнали про газоанализатор, миниэкспертную лабораторию, прибор для определения радиоактивного заражения и беспилотную авиационную систему для мониторинга местности. Квадрокоптер, надо сказать, стал кульминацией праздника. Конечно, эта техника и светится, и даже летает. Такого внимания к себе даже не смог привлечь человек-космонавт, как его прозвали дети. Это специальный теплоотражающий костюм.Впервые в истории этой специализированной пожарно-спасательной части, где, кстати, 115 сотрудников и 26 единиц техники, на вооружение поступили два снегохода и два квадроцикла.Показательные выступления неизменно рождают у зрителей уверенность, что наши пожарные готовы справиться с любой экстремальной ситуацией, они всегда в режиме боевой готовности.