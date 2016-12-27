Показательные выступления МЧС
Сегодня, 17:47 | Просмотров: 82 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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И это не часть запланированного выступления. Реальный вызов пожарных по адресу улица Володарского. Там горит нежилой дом. Еще буквально минуту назад в машине, словно в аттракционе, находились дети. Вдруг голос диспетчера и мужчины среагировали моментально. Именно в таком режиме и проходят рабочие будни пожарных.
АНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Сегодня не шоу, это наша ежедневная работа. Активизация противопожарной пропаганды, кроме того, родителям тоже много чего расскажем и покажем».
Взрослым закулисье работы пожарных было интересно не менее детей. Они узнали про газоанализатор, миниэкспертную лабораторию, прибор для определения радиоактивного заражения и беспилотную авиационную систему для мониторинга местности. Квадрокоптер, надо сказать, стал кульминацией праздника. Конечно, эта техника и светится, и даже летает. Такого внимания к себе даже не смог привлечь человек-космонавт, как его прозвали дети. Это специальный теплоотражающий костюм.
Впервые в истории этой специализированной пожарно-спасательной части, где, кстати, 115 сотрудников и 26 единиц техники, на вооружение поступили два снегохода и два квадроцикла.
СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ:
«Данная техника будет применяться для доставки личного состава в труднодоступные места по снежным заносам, зону ЧС».
Показательные выступления неизменно рождают у зрителей уверенность, что наши пожарные готовы справиться с любой экстремальной ситуацией, они всегда в режиме боевой готовности.
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