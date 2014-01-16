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Новости / Общество

В селе Стулово Слободского района открылся новый детский сад

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 116 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В селе Стулово Слободского района открылся новый детский сад. В двухэтажном здании разместились четыре группы для детей от полутора лет. Всего же детский сад готов принять 96 малышей.

В селе Стулово Слободского района открылся новый детский садЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детский сад №9 в деревне Стулово видно издалека. Новая яркая площадка, современное здание - все это построили в течение 2016 года всего за 9 месяцев».
 
 
Для Стуловского сельского поселения - это долгожданное событие. Несмотря на то, что здесь уже есть два детских сада, очередь в них была приличная. Возможно потому, что в последнее время деревня активно застраивается, приезжает молодежь.

В селе Стулово Слободского района открылся новый детский садНАТАЛЬЯ РАЛЬНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №9 д.СТУЛОВО:
«По левой стороне деревни построили новые дома, где живут молодые семьи с детьми. Очень удачно выстроился детсад, именно там, где много нуждающихся в этом родителей».
 
 
В распоряжении маленьких жителей Стулово четыре группы, современный медицинский кабинет, актовый зал, пищеблок со всем необходимым: здесь можно и варить, и жарить, и выпекать.

В селе Стулово Слободского района открылся новый детский садЕКАТЕРИНА ГУСЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Группы уже набраны, подобран педагогический персонал, мы готовы к открытию».
 
 
Детей здесь будут принимать с полутора лет, поэтому во всех группах сделан теплый пол, подобраны соответствующие возрасту игрушки.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы малышам было удобно и столы, и стулья регулируются по высоте. Сейчас среднее положение, можно сделать выше или ниже».
 
 
Детский сад в Стулово обошелся областной казне в 50 миллионов рублей, еще шесть миллионов вложил муниципалитет. Это второе дошкольное учреждение, открытое в Слободском районе за последнее время. Так, два года назад новоселье праздновали в поселке Вахруши.


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