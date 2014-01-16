В селе Стулово Слободского района открылся новый детский сад
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 116 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детский сад №9 в деревне Стулово видно издалека. Новая яркая площадка, современное здание - все это построили в течение 2016 года всего за 9 месяцев».
НАТАЛЬЯ РАЛЬНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №9 д.СТУЛОВО:
«По левой стороне деревни построили новые дома, где живут молодые семьи с детьми. Очень удачно выстроился детсад, именно там, где много нуждающихся в этом родителей».
ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Группы уже набраны, подобран педагогический персонал, мы готовы к открытию».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы малышам было удобно и столы, и стулья регулируются по высоте. Сейчас среднее положение, можно сделать выше или ниже».
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