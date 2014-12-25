Благотворительный праздник для кировских детей в Театре кукол
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 106 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Для того, чтобы ребята из детских домов и других социальных учреждений в ожидании Нового года получили частичку волшебства, благотворительный фонд Система в декабре уходящего года провел 7 благотворительных праздников в разных городах России. Группа компаний «Сегежа» поддержала проект благотворительного фонда в Карелии и Кировской области.
ВАРВАРА КУЗНЕЦОВА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИСТЕМА":
«Благотворительные предновогодние спектакли - это традиционный формат для нашего фонда. Но обычно мы проводили эти праздники в Москве. В этом году мы расширили нашу программу и рады, что Сегежа групп поддержала нас, что мы смогли пригласить ребят из ваших социальных учреждений на этот праздник».
В празднике в Кирове приняли участие более 300 ребят, в том числе воспитанники социальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья из Кирово-Чепецкого района и г. Кирова. Сначала детей занимали играми вокруг елки - был там и веселый снеговик, и зимушка зима, и злая Снежная королева, которая растаяла от детского смеха и конечно, Дед Мороз.
АНДРЕЙ ЗАИКИН, ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ ВЯТСКОГО ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА (входит в Segezha Group):
«Наше предприятие является социально ответственным на своей территории. У нас много мероприятий, которые связаны с поддержкой. Поддержкой ветеранов, поддержкой детей, поддержкой родителей. Была такая идея - создать ёлку, создать праздник. Мы ее реализовали. Считаю, что реализовали очень успешно, было очень много хороших, тёплых откликов».
Затем малышам показали спектакль-шоу "Циркурион", про странствующих артистов межгалактического цирка. И это представление стало самым ярким и запоминающимся подарком для малышей накануне Нового года.
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