Благотворительный праздник для кировских детей в Театре кукол

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Большой благотворительный праздник прошел для кировских детей в Театре кукол. Встреча с Дедом Морозом, Снежной королевой и странствующими артистами межгалактического цирка запомнится надолго.Для того, чтобы ребята из детских домов и других социальных учреждений в ожидании Нового года получили частичку волшебства, благотворительный фонд Система в декабре уходящего года провел 7 благотворительных праздников в разных городах России. Группа компаний «Сегежа» поддержала проект благотворительного фонда в Карелии и Кировской области.В празднике в Кирове приняли участие более 300 ребят, в том числе воспитанники социальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья из Кирово-Чепецкого района и г. Кирова. Сначала детей занимали играми вокруг елки - был там и веселый снеговик, и зимушка зима, и злая Снежная королева, которая растаяла от детского смеха и конечно, Дед Мороз.Затем малышам показали спектакль-шоу "Циркурион", про странствующих артистов межгалактического цирка. И это представление стало самым ярким и запоминающимся подарком для малышей накануне Нового года.