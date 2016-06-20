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Новости / Общество

Многодетные семьи Кирова получат участки для строительства домов

Сегодня, 12:26 | Просмотров: 418 | Версия для печати
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В областном центре в 2017 году будет сформировано 160 таких земельных участков.

Они будут располагаться в районе слободы Савинцы и слободы Заполицы Нововятского района.

87 земельных участков для индивидуального жилищного строительства уже сформированы и предложены на выбор кировчанам, имеющим трёх и более детей. Они находятся в районе слободы Варсеги и по переулку Савинскому Нововятского района. 

Те земельные участки, которые собираются включить в перечень в первом квартале 2017 года, были переданы по ходатайству администрации города Кирова в собственность муниципального образования из федеральной собственности в 2015 году.

Таким образом, многодетные семьи смогут получить участки, расположенные в непосредственной близости к объектам инженерной и социальной инфраструктуры.


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