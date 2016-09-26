Кировчанин из-за долгов едва не лишился квартиры
Сегодня, 16:13 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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Узнав о наложении арестов на недвижимое имущество, мужчина сразу же погасил всю задолженность.
Долг по кредиту составлял почти 500 тысяч рублей. Однако, кировчанин долгое время уклонялся от добровольной уплаты.
И лишь после того, как обнаружил в своем почтовом ящике копии актов ареста имущества, должник буквально на следующий день нашел наличные и расплатился.
Добавим, что арест был наложен на две принадлежащих кировчанину квартиры, причем это не единственное его жилье.
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