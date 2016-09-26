Кировчанин из-за долгов едва не лишился квартиры

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Узнав о наложении арестов на недвижимое имущество, мужчина сразу же погасил всю задолженность.





Долг по кредиту составлял почти 500 тысяч рублей. Однако, кировчанин долгое время уклонялся от добровольной уплаты.





И лишь после того, как обнаружил в своем почтовом ящике копии актов ареста имущества, должник буквально на следующий день нашел наличные и расплатился.





Добавим, что арест был наложен на две принадлежащих кировчанину квартиры, причем это не единственное его жилье.