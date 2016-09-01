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Новости / Общество

Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

Сегодня, 18:02 | Просмотров: 91 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове в преддверии новогодних праздников ГИБДД проводит акцию "Безопасный маршрут". Школьникам вручают световозвращающие елочки и напоминают правила дорожного движения.

- Вы все здесь живете поблизости, вам нужно проработать безопасный маршрут. Вы сейчас будете знать, как безопасно пройти до главной елки города, без нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД и сказочный снеговик проводили учеников 14 школы до главной площади города. Перед тем, как перейти проезжую часть, инспектор проверил знания ребят об основных правилах поведения на дороге, требованиях сигналов светофора и дорожных знаков. В преддверии новогодних каникул это особенно важно, ведь ребенок - самый не защищенный участник дорожного движения.

Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В текущем году на дорогах Кирова пострадали 95 детей, 50 - пешеходы, 20 из которых пострадали на пешеходных переходах».

Детям необходимо объяснить, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от подъезда дома. Чтобы дополнительно обезопасить школьника, ему нужно носить яркую одежду и обязательно использовать световозвращающие элементы.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Обращаемся к родителям. Прежде, чем отпустить ребенка гулять, обсудите с ним безопасный маршрут. Садясь в автомобиль, пристегните ребенка ремнем безопасности. Водители, сбавьте скорость перед пешеходным переходом, пропустите пешехода».

В конечной точке маршрута - у Новогодней елки снеговик устроил для ребят игры и забавы. Самые активные в подарок получили светоотражающие елочки. Добавим, что акция "Безопасный маршрут" продлится конца года во всех школах Кирова.


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