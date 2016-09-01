Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

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В Кирове в преддверии новогодних праздников ГИБДД проводит акцию "Безопасный маршрут". Школьникам вручают световозвращающие елочки и напоминают правила дорожного движения.- Вы все здесь живете поблизости, вам нужно проработать безопасный маршрут. Вы сейчас будете знать, как безопасно пройти до главной елки города, без нарушений правил дорожного движения.Сотрудники ГИБДД и сказочный снеговик проводили учеников 14 школы до главной площади города. Перед тем, как перейти проезжую часть, инспектор проверил знания ребят об основных правилах поведения на дороге, требованиях сигналов светофора и дорожных знаков. В преддверии новогодних каникул это особенно важно, ведь ребенок - самый не защищенный участник дорожного движения.Детям необходимо объяснить, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от подъезда дома. Чтобы дополнительно обезопасить школьника, ему нужно носить яркую одежду и обязательно использовать световозвращающие элементы.В конечной точке маршрута - у Новогодней елки снеговик устроил для ребят игры и забавы. Самые активные в подарок получили светоотражающие елочки. Добавим, что акция "Безопасный маршрут" продлится конца года во всех школах Кирова.