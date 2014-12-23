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В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур. На этот раз предновогоднее соревнование было посвящено теме экологии и защите леса. Оригинальность композиций оценили наши корреспонденты.Традиционный Кирово-Чепецкий конкурс "Снеговик" объединяет местных горожан вне зависимости от погоды. У Центра культурного развития собралось 14 команд - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них - представители образовательных учреждений, и общественных организаций, и трудовых коллективов предприятий.Состязание имеет ряд условий. К примеру, высота снежной фигуры должна быть не менее 1,5 метров. Участникам необходимо иметь свой инвентарь. Это могут быть вёдра, лопаты, шпатели, доски, краски, кисти и многое другое. Совместный труд объединяет - причём, на лицах участников были заметны только положительные эмоции.Команды подошли к соревнованию со всей ответственностью: рисовали эскизы или даже заранее готовили деревянные каркасы.Вскоре бобры, медведи, ежики и другие снежные конструкции приобрели ясные очертания. К слову, критерии оценки работы включают оригинальность, художественное оформление и техническую сторону фигуры. Но первостепенная задача конкурса не столько победа, сколько с пользой проведенное время в хорошей компании.Добавим, что победителем в конкурсе второй год подряд стала команда детского сада №14. Второе место у коллектива завода «Галополимер», третье - у многопрофильного лицея. Никто не ушёл домой без подарков. А тройке призеров вручили денежные сертификаты.