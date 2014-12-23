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В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур

Сегодня, 18:03 | Просмотров: 124 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур. На этот раз предновогоднее соревнование было посвящено теме экологии и защите леса. Оригинальность композиций оценили наши корреспонденты.

Традиционный Кирово-Чепецкий конкурс "Снеговик" объединяет местных горожан вне зависимости от погоды. У Центра культурного развития собралось 14 команд - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них - представители образовательных учреждений, и общественных организаций, и трудовых коллективов предприятий.

В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигурОЛЬГА НАЗАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДОСУГА ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ:
«Цель нашего конкурса - это организация активного отдыха наших горожан. Мы выступаем за здоровый образ жизни. И хотим облагородить наш город красивыми снежными фигурами».

Состязание имеет ряд условий. К примеру, высота снежной фигуры должна быть не менее 1,5 метров. Участникам необходимо иметь свой инвентарь. Это могут быть вёдра, лопаты, шпатели, доски, краски, кисти и многое другое. Совместный труд объединяет - причём, на лицах участников были заметны только положительные эмоции.

В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигурАННА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, КОМАНДА "КОЧЕРЫЖКА" ОТ ДЕТСКОГО САДА №14:
«Мне кажется, тут главное настроение и хорошая команда! Мы ждём, что у нас получится красивая композиция, которую мы задумали».

Команды подошли к соревнованию со всей ответственностью: рисовали эскизы или даже заранее готовили деревянные каркасы.

В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигурАРТЁМ, УЧАСТНИК КОНКУРСА, КОМАНДА "КОЧЕРЫЖКА" ОТ ДЕТСКОГО САДА №14:
«Пилотное название было - "Хищник". Но приняли решение другую надпись сделать, она появится в конце. Будет называться наша композиция "Вятский лес"».

Вскоре бобры, медведи, ежики и другие снежные конструкции приобрели ясные очертания. К слову, критерии оценки работы включают оригинальность, художественное оформление и техническую сторону фигуры. Но первостепенная задача конкурса не столько победа, сколько с пользой проведенное время в хорошей компании.

В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигурМИХАИЛ ШИНКАРЁВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я считаю, что это способ сплочения для коллективов внутри - то есть, коллективов предприятий, коллективов образовательных учреждений. Просто я сегодня посмотрел - детский сад семьями приходит. Вроде как детский сад, но по факту это единомышленники. Это способность выразить свое творчество, показать себя, посмотреть на других».

Добавим, что победителем в конкурсе второй год подряд стала команда детского сада №14. Второе место у коллектива завода «Галополимер», третье - у многопрофильного лицея. Никто не ушёл домой без подарков. А тройке призеров вручили денежные сертификаты.


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