В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур
Сегодня, 18:03 | Просмотров: 124 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
Поделиться новостью:
Традиционный Кирово-Чепецкий конкурс "Снеговик" объединяет местных горожан вне зависимости от погоды. У Центра культурного развития собралось 14 команд - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них - представители образовательных учреждений, и общественных организаций, и трудовых коллективов предприятий.
ОЛЬГА НАЗАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДОСУГА ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ:
«Цель нашего конкурса - это организация активного отдыха наших горожан. Мы выступаем за здоровый образ жизни. И хотим облагородить наш город красивыми снежными фигурами».
Состязание имеет ряд условий. К примеру, высота снежной фигуры должна быть не менее 1,5 метров. Участникам необходимо иметь свой инвентарь. Это могут быть вёдра, лопаты, шпатели, доски, краски, кисти и многое другое. Совместный труд объединяет - причём, на лицах участников были заметны только положительные эмоции.
АННА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, КОМАНДА "КОЧЕРЫЖКА" ОТ ДЕТСКОГО САДА №14:
«Мне кажется, тут главное настроение и хорошая команда! Мы ждём, что у нас получится красивая композиция, которую мы задумали».
Команды подошли к соревнованию со всей ответственностью: рисовали эскизы или даже заранее готовили деревянные каркасы.
АРТЁМ, УЧАСТНИК КОНКУРСА, КОМАНДА "КОЧЕРЫЖКА" ОТ ДЕТСКОГО САДА №14:
«Пилотное название было - "Хищник". Но приняли решение другую надпись сделать, она появится в конце. Будет называться наша композиция "Вятский лес"».
Вскоре бобры, медведи, ежики и другие снежные конструкции приобрели ясные очертания. К слову, критерии оценки работы включают оригинальность, художественное оформление и техническую сторону фигуры. Но первостепенная задача конкурса не столько победа, сколько с пользой проведенное время в хорошей компании.
МИХАИЛ ШИНКАРЁВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я считаю, что это способ сплочения для коллективов внутри - то есть, коллективов предприятий, коллективов образовательных учреждений. Просто я сегодня посмотрел - детский сад семьями приходит. Вроде как детский сад, но по факту это единомышленники. Это способность выразить свое творчество, показать себя, посмотреть на других».
Добавим, что победителем в конкурсе второй год подряд стала команда детского сада №14. Второе место у коллектива завода «Галополимер», третье - у многопрофильного лицея. Никто не ушёл домой без подарков. А тройке призеров вручили денежные сертификаты.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|