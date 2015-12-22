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Новости / Общество

Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 148 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Жители села Великорецкого оказались отрезанными от "большой земли". Единственный автобус, который курсировал до областного центра, отменили.

По такому количеству пассажиров этот остановочный павильон, кажется, уже соскучился, но сегодня особый день. Жители Великорецкого собрались вместе на неочищенной от снега площадке, чтобы в очередной раз попытаться, что называется, "достучаться" до перевозчика, отменившего единственный автобус, который связывал село с областным центром.

Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"ТАТЬЯНА БАЛАХНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ВЕЛИКОРЕЦКОГО:
«Автобус был очень востребован. Он ходил по субботам, пятницам, воскресеньям, ездили студенты, дачники, дети, взрослые, мы выезжали и в больницу в Юрье и в Киров».

242 маршрут отменили, как говорят, из-за нерентабельности. Однако, о том, какие сложности это доставит местным жителям, перевозчик не подумал.

Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Теперь добраться до областного центра жители Великорецкого могут тремя способами: либо автостопом, либо на автобусе... Здесь даже висит объявление, правда автобус ходит всего один раз в неделю: во вторник в семь и в четырнадцать часов. И еще один способ это - такси. Здесь тоже предусмотрительно разместили номера телефонов, правда, удовольствие это недешевое. Стоимость поездки только до Юрьи в один конец составляет порядка трехсот рублей».

До Кирова доехать обойдется в пару тысяч, стоимость на прежнем автобусе составляла около ста восьмидесяти рублей. Новые расценки ощутимо ударили по и без того мизерным зарплатам местных жителей. Конечно, автобус есть, но ходит он всего один день в неделю и только до Юрьи. Дальше - пересадка. Попасть на второй автобус нужно еще постараться.

Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"НИНА НИКОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ВЕЛИКОРЕЦКОГО:
«В больницу уедешь иногда за анализами, в прошлый раз я ездила, анализы сдать надо в 12, потом ждать результат, а в час уже оттуда автобус уходит. Обратно хоть пешком иди. Пересадки - это хуже всего для старого человека, тем более зимой».

А выезжать из Великорецкого приходится, потому что аптеки, больницы, учебные и прочие необходимые учреждения находятся в районном и областном центре. Активные граждане не раз обращались и к губернатору, и в региональный Минтранс, даже предлагая альтернативного перевозчика. Однако, в министерстве перевозчика не одобрили, оставив все, как есть.


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