Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"

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Жители села Великорецкого оказались отрезанными от "большой земли". Единственный автобус, который курсировал до областного центра, отменили.По такому количеству пассажиров этот остановочный павильон, кажется, уже соскучился, но сегодня особый день. Жители Великорецкого собрались вместе на неочищенной от снега площадке, чтобы в очередной раз попытаться, что называется, "достучаться" до перевозчика, отменившего единственный автобус, который связывал село с областным центром.242 маршрут отменили, как говорят, из-за нерентабельности. Однако, о том, какие сложности это доставит местным жителям, перевозчик не подумал.До Кирова доехать обойдется в пару тысяч, стоимость на прежнем автобусе составляла около ста восьмидесяти рублей. Новые расценки ощутимо ударили по и без того мизерным зарплатам местных жителей. Конечно, автобус есть, но ходит он всего один день в неделю и только до Юрьи. Дальше - пересадка. Попасть на второй автобус нужно еще постараться.А выезжать из Великорецкого приходится, потому что аптеки, больницы, учебные и прочие необходимые учреждения находятся в районном и областном центре. Активные граждане не раз обращались и к губернатору, и в региональный Минтранс, даже предлагая альтернативного перевозчика. Однако, в министерстве перевозчика не одобрили, оставив все, как есть.