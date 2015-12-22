Село Великорецкое оказалось отрезанным от "большой земли"
Сегодня, 10:39 | Просмотров: 148 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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По такому количеству пассажиров этот остановочный павильон, кажется, уже соскучился, но сегодня особый день. Жители Великорецкого собрались вместе на неочищенной от снега площадке, чтобы в очередной раз попытаться, что называется, "достучаться" до перевозчика, отменившего единственный автобус, который связывал село с областным центром.
ТАТЬЯНА БАЛАХНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ВЕЛИКОРЕЦКОГО:
«Автобус был очень востребован. Он ходил по субботам, пятницам, воскресеньям, ездили студенты, дачники, дети, взрослые, мы выезжали и в больницу в Юрье и в Киров».
242 маршрут отменили, как говорят, из-за нерентабельности. Однако, о том, какие сложности это доставит местным жителям, перевозчик не подумал.
АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Теперь добраться до областного центра жители Великорецкого могут тремя способами: либо автостопом, либо на автобусе... Здесь даже висит объявление, правда автобус ходит всего один раз в неделю: во вторник в семь и в четырнадцать часов. И еще один способ это - такси. Здесь тоже предусмотрительно разместили номера телефонов, правда, удовольствие это недешевое. Стоимость поездки только до Юрьи в один конец составляет порядка трехсот рублей».
До Кирова доехать обойдется в пару тысяч, стоимость на прежнем автобусе составляла около ста восьмидесяти рублей. Новые расценки ощутимо ударили по и без того мизерным зарплатам местных жителей. Конечно, автобус есть, но ходит он всего один день в неделю и только до Юрьи. Дальше - пересадка. Попасть на второй автобус нужно еще постараться.
НИНА НИКОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ВЕЛИКОРЕЦКОГО:
«В больницу уедешь иногда за анализами, в прошлый раз я ездила, анализы сдать надо в 12, потом ждать результат, а в час уже оттуда автобус уходит. Обратно хоть пешком иди. Пересадки - это хуже всего для старого человека, тем более зимой».
А выезжать из Великорецкого приходится, потому что аптеки, больницы, учебные и прочие необходимые учреждения находятся в районном и областном центре. Активные граждане не раз обращались и к губернатору, и в региональный Минтранс, даже предлагая альтернативного перевозчика. Однако, в министерстве перевозчика не одобрили, оставив все, как есть.
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