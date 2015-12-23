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Новогодний Губернаторский вечер в драмтеатре

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 107 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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В областном драматическом театре прошел Новогодний Губернаторский вечер.

Новогодний Губернаторский вечер в драмтеатреМИЛАНА ПОВАРНИЦИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Драмтеатр буквально утопает в чарующей музыке и блеске новогодних гирлянд. Дамы в вечерних платьях, а мужчины в праздничных костюмах».

На губернаторский вечер пришли самые именитые и заслуженные кировчане. И он, действительно, погрузил всех гостей в сказку, все-таки близится Новый год. Не обошлось, конечно же, без главных зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. И теплых праздничных поздравлений.

Новогодний Губернаторский вечер в драмтеатреМАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Уважаемые кировчане, заканчивается 2016 года. Зима, которая пришла в наш город - настоящая. Она с морозами, снегопадами, настоящая русская зима. Давайте встретим Новый год широко, по-русски, весело и с наилучшими пожеланиями в Новом году и все у нас получится».

- Старый год от нас уходит, в дверь стучится НГ. Пусть с метелью и порошею принесет он все хорошее.
- Здоровья крепкого в придачу. Во всем задуманном удачи, мира, дружбы, шуток, ласки и чтобы жизнь была как в сказке.


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