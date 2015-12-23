Новогодний Губернаторский вечер в драмтеатре

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В областном драматическом театре прошел Новогодний Губернаторский вечер.На губернаторский вечер пришли самые именитые и заслуженные кировчане. И он, действительно, погрузил всех гостей в сказку, все-таки близится Новый год. Не обошлось, конечно же, без главных зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. И теплых праздничных поздравлений.