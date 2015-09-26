Новогодние каникулы на Театральной площади

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В дни новогодних и рождественских праздников для юных жителей Кирова и их родителей подготовлена большая развлекательная программа на Театральной площади.Мероприятия будут проводиться в течение всех праздничных дней со 2 по 8 января при условии благоприятных погодных условий.С 10 до 12 часов будут проводиться анимационные программы и квесты, спортивные эстафеты и веселые турниры с вручением призов и подарков.С понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу с 14 до 20 и в воскресенье с 12 до 20 для любителей прокатиться на коньках на свежем воздухе на открытом общегородском катке будут организованы массовые катания под зажигательные новогодние треки.