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Новости / Общество

Перескоков: «Пока горожане отдыхают, мы будем работать»

Сегодня, 14:21 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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На сегодняшнем оперативном совещании глава администрации Кирова Александр Перескоков поставил задачу обеспечить взаимодействие всех жизнеобеспечивающих служб в новогодние праздники.

По поручению главы администрации к сегодняшнему дню во всех управляющих компаниях, обслуживающих организациях и аварийных службах составлены графики дежурств. Контактные мобильные телефоны предоставлены как лично главе администрации, так и в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова.

В период с 3 по 5 января территориальные инспекторы всех районов города выйдут на внеплановый рейд для оценки состояния кровель, придомовых и прилегающих территорий города на предмет соблюдения правил внешнего благоустройства.

«Администрация города и все специализированные подразделения должны обеспечить бесперебойную работу всех коммунальных служб во время новогодних праздников», - заявил на совещании Александр Перескоков.

Отметим также, что накануне состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Кирова, повесткой дня которого стала подготовка и выполнение мероприятий при аномально низкой температуре атмосферного воздуха.

Члены комиссии разработали алгоритм взаимодействия всех жизнеобеспечивающих служб города в случае возникновения аварийных ситуаций.

На заседании также был утверждён состав оперативного штаба при администрации города Кирова на случай чрезвычайной ситуации.


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