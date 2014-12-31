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Новости / Общество

Охрана общественного порядка в новогодние праздники

Вчера, 20:30 | Просмотров: 65 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кировской области запланировано проведение более шестисот новогодних мероприятий. Охрану общественного порядка будут обеспечивать две тысячи полицейских. Им помогут добровольные народные дружины, казаки и сотрудники частных охранных предприятий.

Усиление охраны общественного порядка и общественной безопасности в регионе - уже началось. Ни одно мероприятие в Новогодние праздники не обойдется не только без Деда Мороза и Снегурочки, но и без полицейского. Более тысячи стражей порядка, дружинники и казаки будут обеспечивать безопасность. Мероприятия в городе пройдут на нескольких площадках. Главное состоится в Новогоднюю ночь на Театральной площади.

Охрана общественного порядка в новогодние праздникиСЕРГЕЙ ОКУЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКИЙ ОБЛАСТИ:
«С 17 часов 31 декабря до 2 часов 1 января будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Либкнехта до Преображенской. По периметру площадь будет оцеплена с помощью барьеров и ограждений, внутри созданы полицейские группы и цепочки, допуск на площадь через 5 КПП».

Алкоголь и пиротехника - останутся за пределами полицейского "кордона". Стражи общественного порядка будут проверять каждого, кто решит отметить Новый год на главной площади города. Под особым контролем будут также все дороги и улицы.

СЕРГЕЙ ОКУЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКИЙ ОБЛАСТИ:
«Сотрудники ДПС проведут чистку дорог от автотранспорта, под особый контроль берутся мероприятия с участием детей: обследуется автотранспорт, стоянки в зоне скопления людей».

Горожанам не стоит забывать о собственной безопасности, чтобы не испортить и не омрачить Новогодние праздники.


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