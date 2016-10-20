Правительство региона обсудило вопросы гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений
Вчера, 20:31 | Просмотров: 105 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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В Кировской области вопросами гармонизации отношений между представителями разных национальностей и диаспор, а также социальной и культурной адаптацией мигрантов, наряду с различными структурами занимаются в "Доме дружбы народов". Он открылся в Кирове в июне 2016го. Здесь часто проходят совместные фестивали, народные гулянья и отмечают памятные даты. Продолжать эту работу планируют в следующем году.
АНДРЕЙ СЕДАВНЫХ, ДИРЕКТОР КОГАУ "ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ":
«В конечном итоге должна быть сформирована система вовлечения жителей региона в деятельность Дома дружбы народов и реализована следующая схема организационного взаимодействия: жители участвуют в мероприятиях ДДН, воспринимают информационные сообщения об этой деятельности и ощущают влияние и значимость этой деятельности».
Также на заседании обсудили вопросы, связанные с профилактикой экстремизма и терроризма, в том числе в молодежной среде. Эта тема уже обсуждалась в октябре на Конференции с участием органов местного самоуправления, органов внутренних дел и представителей разных народов, проживающих в регионе.
ВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те выступления, которые прозвучали на конференции, позволили выявить ряд актуальных проблем, над которыми сегодня работают все заинтересованные стороны. Прежде всего - это проблема организации межведомственного взаимодействия».
А также активная пропаганда деятельности террористических группировок и разжигание межнациональной розни. В целях профилактики, правительству было предложено разработать единую программу по противодействию терроризму и экстремизму, включающую как активное взаимодействие со СМИ и работу в интернет-пространстве и в частности, в социальных сетях.
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