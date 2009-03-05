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Новости / Общество

Торт от губернатора для кировских пенсионеров

Вчера, 20:32 | Просмотров: 176 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В эти дни кировчане всех возрастов принимают поздравления с Новым годом. Так, в центре социального обслуживания населения праздник подготовили для кировских пенсионеров.

Праздник в самом разгаре. Снегурочка поздравляет пенсионеров. Тех, кто регулярно посещает центр дневного пребывания для пожилых людей. Все вместе они призывают главного новогоднего персонажа.

Этот концерт посетители центра дневного пребывания организовали сами. В гости позвали воспитанников одного из детских творческих коллективов. Поздравить пожилых людей приехал и глава региона.

- Всем счастья, здоровья. Сейчас чаепитие или концерт?
- Концерт.
- А это к чаю, я в столовую отнесу.
- Спасибо.
- Дай вам Бог здоровья.

Отметим, в этом центре в 2016-м году по инициативе главы региона был сделан ремонт.

Торт от губернатора для кировских пенсионеровАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это далеко не единственный центр дневного пребывания в Кирове. Подобные есть в каждом муниципальном районе. Всего же в Кировской области таких центров порядка сорока».

Этот центр располагается в Ленинском районе Кирова.

Торт от губернатора для кировских пенсионеровОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, И.О. МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом комплексном центре подобные праздники будут организованы. В городе Кирове они организованы и уже состоялись в Октябрьском и первомайском отделе комплексного центра и в Нововятском отделе комплексного центра».

Игорь Васильев также подарил сотрудникам центра соцобслуживания фотоаппарат.


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