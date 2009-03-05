Торт от губернатора для кировских пенсионеров

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В эти дни кировчане всех возрастов принимают поздравления с Новым годом. Так, в центре социального обслуживания населения праздник подготовили для кировских пенсионеров.Праздник в самом разгаре. Снегурочка поздравляет пенсионеров. Тех, кто регулярно посещает центр дневного пребывания для пожилых людей. Все вместе они призывают главного новогоднего персонажа.Этот концерт посетители центра дневного пребывания организовали сами. В гости позвали воспитанников одного из детских творческих коллективов. Поздравить пожилых людей приехал и глава региона.Отметим, в этом центре в 2016-м году по инициативе главы региона был сделан ремонт.Этот центр располагается в Ленинском районе Кирова.Игорь Васильев также подарил сотрудникам центра соцобслуживания фотоаппарат.