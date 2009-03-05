Торт от губернатора для кировских пенсионеров
Вчера, 20:32 | Просмотров: 176 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Праздник в самом разгаре. Снегурочка поздравляет пенсионеров. Тех, кто регулярно посещает центр дневного пребывания для пожилых людей. Все вместе они призывают главного новогоднего персонажа.
Этот концерт посетители центра дневного пребывания организовали сами. В гости позвали воспитанников одного из детских творческих коллективов. Поздравить пожилых людей приехал и глава региона.
- Всем счастья, здоровья. Сейчас чаепитие или концерт?
- Концерт.
- А это к чаю, я в столовую отнесу.
- Спасибо.
- Дай вам Бог здоровья.
Отметим, в этом центре в 2016-м году по инициативе главы региона был сделан ремонт.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это далеко не единственный центр дневного пребывания в Кирове. Подобные есть в каждом муниципальном районе. Всего же в Кировской области таких центров порядка сорока».
Этот центр располагается в Ленинском районе Кирова.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, И.О. МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом комплексном центре подобные праздники будут организованы. В городе Кирове они организованы и уже состоялись в Октябрьском и первомайском отделе комплексного центра и в Нововятском отделе комплексного центра».
Игорь Васильев также подарил сотрудникам центра соцобслуживания фотоаппарат.
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