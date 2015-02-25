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Новости / Общество

Умелец из села Макарье Котельничского района

Вчера, 20:33 | Просмотров: 321 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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70-летний житель села Макарье Котельничского района своими руками соорудил мотосани для поездок на охоту и рыбалку. С мастером на все руки встретился Иван Швецов.

Анатолий Галашев окончил факультет механизации сельского хозяйства в кировском сельхозинституте, он инженер. Всю жизнь проработал на селе. Не скучает и после выхода на пенсию - все время в работе и движении.

Умелец из села Макарье Котельничского районаАНАТОЛИЙ ГАЛАШЕВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА МАКАРЬЕ:
«Три года назад купил мотоблок, с ним набор инструментов, фреза, плуг, пахать и фрезеровать нормально. Боронить начал - неудобно, под ногами путается».
 
Пенсия небольшая, но что нельзя купить, можно сделать своими руками - знания позволяют, да и руки все умеют. Попробовал сделать прицеп-адаптер под две бороны. Пришлось улучшать проходимость машины - стала буксовать на пашне.

АНАТОЛИЙ ГАЛАШЕВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА МАКАРЬЕ:
«Использовал трубу полиэтиленовую диаметром 40 мм, и эти телерибилки от льнотеребилки».
 
Инженер приделал другие колеса, добавил дополнительный вес, в три раза увеличил площадь опоры, машина стала боронить и на пашне.

АНАТОЛИЙ ГАЛАШЕВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА МАКАРЬЕ:
«А когда дожил до зимы, думаю: что он у меня будет простаивать, приделал лыжи и на рыбалку».
 
А еще и на охоту. У Анатолия Галашева есть пес - Бой, он его берет с собой, чтобы охотиться на зайцев. Сегодня как раз такой день. Собака радуется предстоящей поездке.

- Молодец, хороший ты у меня!

На селе есть и другие умельцы, но передавать свой уникальный опыт старшему поколению в Макарье почти некому. Из села молодежь уезжает в поисках лучшей доли в большие города.

- До свидания!


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