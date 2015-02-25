Умелец из села Макарье Котельничского района

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70-летний житель села Макарье Котельничского района своими руками соорудил мотосани для поездок на охоту и рыбалку. С мастером на все руки встретился Иван Швецов.Анатолий Галашев окончил факультет механизации сельского хозяйства в кировском сельхозинституте, он инженер. Всю жизнь проработал на селе. Не скучает и после выхода на пенсию - все время в работе и движении.Пенсия небольшая, но что нельзя купить, можно сделать своими руками - знания позволяют, да и руки все умеют. Попробовал сделать прицеп-адаптер под две бороны. Пришлось улучшать проходимость машины - стала буксовать на пашне.Инженер приделал другие колеса, добавил дополнительный вес, в три раза увеличил площадь опоры, машина стала боронить и на пашне.А еще и на охоту. У Анатолия Галашева есть пес - Бой, он его берет с собой, чтобы охотиться на зайцев. Сегодня как раз такой день. Собака радуется предстоящей поездке.На селе есть и другие умельцы, но передавать свой уникальный опыт старшему поколению в Макарье почти некому. Из села молодежь уезжает в поисках лучшей доли в большие города.