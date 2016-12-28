Предновогодняя акция ГИБДД

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Веселый и добрый Дед Мороз встречал сегодня автолюбителей на стационарном посту ДПС за "Новым мостом".Водитель даже не подозревал, чем для него обернется это поздравление. Дед мороз начал читать стихи и загадывать загадки, посвященные правилам дорожного движения. Опешивший водитель не сразу смог найти правильный ответ на шуточную загадку.Затем водитель все-таки ответил правильно и получил в подарок сувенир. К поздравлению присоединились Снегурочка и малыш-Новогодник. Водителю предложили украсить елку игрушкой, на которой надо было написать пожелание остальным автолюбителям.Участники акции напоминали водителям о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения и призывали быть благоразумнее.В уходящем году в городе Кирове снизилась аварийность на дорогах, однако увеличилось количество выявленных "пьяных " водителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения автолюбителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают права управления машиной на срок до 2 лет. А после истечения этого срока права надо сдавать заново. Чтобы не омрачать праздник, нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения.