Предновогодняя акция ГИБДД
Вчера, 20:34 | Просмотров: 79 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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- Я Вас остановил в честь праздника, Нового года. Дедушка Мороз полицейский желает вам безопасных дорог!
Водитель даже не подозревал, чем для него обернется это поздравление. Дед мороз начал читать стихи и загадывать загадки, посвященные правилам дорожного движения. Опешивший водитель не сразу смог найти правильный ответ на шуточную загадку.
- Если еду я на встречу, вдруг мигает красный свет. Пешеходов нет. Что будет, если поеду?
- Лишение прав?
- Нет. Права тебе не дарили малыш? Сам сдавал?
Затем водитель все-таки ответил правильно и получил в подарок сувенир. К поздравлению присоединились Снегурочка и малыш-Новогодник. Водителю предложили украсить елку игрушкой, на которой надо было написать пожелание остальным автолюбителям.
ДЕД МОРОЗ, ИНСПЕКТОР ГИБДД:
«Мои сани и мои друзья сегодня оперативно работают и выявляют нарушения правил дорожного движения на этом посту. И в лесу и на дороге я законам всем служу, потому что службой этой я безмерно дорожу!».
Участники акции напоминали водителям о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения и призывали быть благоразумнее.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«В преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть осторожными».
В уходящем году в городе Кирове снизилась аварийность на дорогах, однако увеличилось количество выявленных "пьяных " водителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения автолюбителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают права управления машиной на срок до 2 лет. А после истечения этого срока права надо сдавать заново. Чтобы не омрачать праздник, нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения.
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