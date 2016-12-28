ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня суббота

31 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.6569
EURO: 63.8111
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Предновогодняя акция ГИБДД

Вчера, 20:34 | Просмотров: 79 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Веселый и добрый Дед Мороз встречал сегодня автолюбителей на стационарном посту ДПС за "Новым мостом".

- Я Вас остановил в честь праздника, Нового года. Дедушка Мороз полицейский желает вам безопасных дорог!

Водитель даже не подозревал, чем для него обернется это поздравление. Дед мороз начал читать стихи и загадывать загадки, посвященные правилам дорожного движения. Опешивший водитель не сразу смог найти правильный ответ на шуточную загадку.

- Если еду я на встречу, вдруг мигает красный свет. Пешеходов нет. Что будет, если поеду?
- Лишение прав?
- Нет. Права тебе не дарили малыш? Сам сдавал?

Затем водитель все-таки ответил правильно и получил в подарок сувенир. К поздравлению присоединились Снегурочка и малыш-Новогодник. Водителю предложили украсить елку игрушкой, на которой надо было написать пожелание остальным автолюбителям.

Предновогодняя акция ГИБДД ДЕД МОРОЗ, ИНСПЕКТОР ГИБДД:
«Мои сани и мои друзья сегодня оперативно работают и выявляют нарушения правил дорожного движения на этом посту. И в лесу и на дороге я законам всем служу, потому что службой этой я безмерно дорожу!».

Участники акции напоминали водителям о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения и призывали быть благоразумнее.

Предновогодняя акция ГИБДД НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«В преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть осторожными».

В уходящем году в городе Кирове снизилась аварийность на дорогах, однако увеличилось количество выявленных "пьяных " водителей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения автолюбителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают права управления машиной на срок до 2 лет. А после истечения этого срока права надо сдавать заново. Чтобы не омрачать праздник, нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

РоссельхозБанк

Последние новости

Перескоков: «Пока горожане отдыхают, мы будем работать»

14:21 30.12.2016


Перескоков: «Пока горожане отдыхают, мы будем работать»

Новогодние каникулы на Театральной площади

11:15 30.12.2016


Новогодние каникулы на Театральной площади

В Кировской области открыта третья ледовая переправа

11:07 30.12.2016


В Кировской области открыта третья ледовая переправа

Кировские спасатели вызволили водителя из искореженной машины

17:20 29.12.2016


Кировские спасатели вызволили водителя из искореженной машины

В Кирово-Чепецком районе фуру развернуло поперек дороги

16:24 29.12.2016


В Кирово-Чепецком районе фуру развернуло поперек дороги

Кировчанка поверила телефонным мошенникам

13:52 29.12.2016


Кировчанка поверила телефонным мошенникам

Бесхозный водопровод в селе Гоньба должен обрести собственника

12:20 29.12.2016


Бесхозный водопровод в селе Гоньба должен обрести собственника

Все новости

Вести. Кировская область

Новогодние подъезды жителей Радужного

20:35 30.12.2016


Новогодние подъезды жителей Радужного

Предновогодняя акция ГИБДД

20:34 30.12.2016


Предновогодняя акция ГИБДД

Умелец из села Макарье Котельничского района

20:33 30.12.2016


Умелец из села Макарье Котельничского района

Торт от губернатора для кировских пенсионеров

20:32 30.12.2016


Торт от губернатора для кировских пенсионеров

Правительство региона обсудило вопросы гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений

20:31 30.12.2016


Правительство региона обсудило вопросы гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

28.12.2016


Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

Акция ГИБДД о правилах безопасности дорожного движения

26.09.2016


Акция ГИБДД о правилах безопасности дорожного движения

Полицейский Дед Мороз

31.12.2015


Полицейский Дед Мороз

Акция "Вежливый водитель"

30.08.2013


Акция "Вежливый водитель"

Совместная акция ГИБДД с учениками школы № 56 г. Кирова

27.06.2011


Совместная акция ГИБДД с учениками школы № 56 г. Кирова

Вежливый водитель

22.09.2010


Вежливый водитель

Популярные новости

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

27.12.2016


В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

20.12.2016


В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

В Подосиновском районе сгорела пилорама.

18.12.2016


В Подосиновском районе сгорела пилорама.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх