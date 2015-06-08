Новогодние подъезды жителей Радужного
Вчера, 20:35 | Просмотров: 86 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Куранты еще не пробили, а у жителей первого подъезда одиннадцатого дома по улице Конституции уже новогоднее настроение. Аппликации, мишура и даже живые ёлочные ветви способны вызвать улыбку даже у тех, кого с головой закружила предпраздничная суета или, для многих непростой, високосный 2016й.
ТАТЬЯНА ДАРОВСКИХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №11 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИИ ПОС. РАДУЖНЫЙ:
«Решили разнообразить как-то встречу нового года. У меня родилась идея, я выставила коробку, написала объявление, предложила всем жильцам сложить туда свои новогодние украшения».
Соседи по подъезду инициативу оценили и незамедлительно помогли сотворить новогоднюю красоту.
АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Новогоднее настроение создают и вот такие снежинки. На первый взгляд, кажется, что это обычная краска, на самом деле они сделаны из зубного порошка, нанесенного с помощью воды, губки и трафарета».
Подобным образом здесь готовятся к празднику уже несколько лет подряд, правда, раньше украшали площадку у дома, в этом году основные силы бросили на подъезд, снаружи украсив вход ёлкой.
ТАТЬЯНА ДАРОВСКИХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №11 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИИ ПОС. РАДУЖНЫЙ:
«Мы хотим, чтобы о нас узнали многие, и если каждый займется этим делом, то будет красиво».
Свои труды жители фотографируют, а после публикуют в соцсетях, где проходит конкурс. Самых лучших определят в январе. Вполне возможно, что в числе победителей окажется и дом на улице Конституции 20а. Здесь сказка начинается уже у входа: жителей и случайных путников встречает Дед Мороз и символ предстоящего года - петух. Оказавшись в самом, попадаешь в настоящее зимнее королевство.
НИНА ДОБРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №20А ПО УЛ. КОНСТИТУЦИИ ПОС. РАДУЖНЫЙ:
«Украшение нашего подъезда началось примерно четыре года назад, когда жительница первой квартиры Алевтина Аркадьевна решила украсить вот это панно, у нее получилось очень красиво, на следующий год мы, естественно, загорелись».
Украшать стены решили поделками из бумаги, сделанными вручную. Формы придумывают сами, либо используют понравившиеся трафареты. Сама работа кропотливая, - признаются жильцы дома, - только подготовка занимает месяц, все нужно придумать, аккуратно вырезать. Но конечный результат, конечно, оправдывает затраты временные.
НИНА ДОБРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №20А ПО УЛ. КОНСТИТУЦИИ ПОС. РАДУЖНЫЙ:
«У нас мальчик живет недавно в четвертой квартире, и когда мы разложили по всем лесенкам наше произведение, все вырезки, все фигуры, и уже было оформлено вот это панно и нижнее, он зашел, удивился и спрашивает: - "А, что это такое?". Я ему говорю: "Фабрика Деда Мороза", он говорит: "Это сказка!"».
Жители дома буквально фонтанируют идеями, уже придумали, чем украсят подъезд в следующем году. Признаются, что если бы не дружная семья, - так они называют обитателей дома, - такой сказки бы не было.
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