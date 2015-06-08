Новогодние подъезды жителей Радужного

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Жители Радужного решили поделиться своим новогодним настроением со всеми окружающими, а заодно и сделать свои дома краше. В зимней сказке, созданной своими руками, побывала Анастасия Корсакова.Куранты еще не пробили, а у жителей первого подъезда одиннадцатого дома по улице Конституции уже новогоднее настроение. Аппликации, мишура и даже живые ёлочные ветви способны вызвать улыбку даже у тех, кого с головой закружила предпраздничная суета или, для многих непростой, високосный 2016й.Соседи по подъезду инициативу оценили и незамедлительно помогли сотворить новогоднюю красоту.Подобным образом здесь готовятся к празднику уже несколько лет подряд, правда, раньше украшали площадку у дома, в этом году основные силы бросили на подъезд, снаружи украсив вход ёлкой.Свои труды жители фотографируют, а после публикуют в соцсетях, где проходит конкурс. Самых лучших определят в январе. Вполне возможно, что в числе победителей окажется и дом на улице Конституции 20а. Здесь сказка начинается уже у входа: жителей и случайных путников встречает Дед Мороз и символ предстоящего года - петух. Оказавшись в самом, попадаешь в настоящее зимнее королевство.Украшать стены решили поделками из бумаги, сделанными вручную. Формы придумывают сами, либо используют понравившиеся трафареты. Сама работа кропотливая, - признаются жильцы дома, - только подготовка занимает месяц, все нужно придумать, аккуратно вырезать. Но конечный результат, конечно, оправдывает затраты временные.Жители дома буквально фонтанируют идеями, уже придумали, чем украсят подъезд в следующем году. Признаются, что если бы не дружная семья, - так они называют обитателей дома, - такой сказки бы не было.