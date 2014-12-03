В Кировской области объявлено метеопредупреждение.
Сегодня, 11:23 | Просмотров: 499 | Версия для печати
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По прогнозу Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение дня 31 декабря с сохранением ночью и днем 1 января по Кировской области и в Кирове ожидаются метель, гололёд, налипание мокрого снега.
Юго-западный ветер будет усиливаться и его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.
Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами сильный снег.
На дорогах будут образовываться снежные заносы, накат и гололедица.
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