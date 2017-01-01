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Новости / Общество

С 1 января УМВД по Кировской области оказывает новую госуслугу.

Сегодня, 11:56 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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С 1 января 2017 года УМВД России по Кировской области предоставляет новую госуслугу.
 
Речь идет о выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
 
С заявлением можно обратиться в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».


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