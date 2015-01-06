В Кировской области ожидается резкое похолодание.

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На Кировскую область вновь надвигаются морозы.

По данным fobos.ru, резкое понижение температуры ожидается в ночь с 3 на 4 января. С комфортных -8...-10 градусов похолодает до -23...25 градусов.

В ночь с 4 на 5 января морозы усилятся. В некоторых районах Кировской области столбики термометров опустятся до отметки -35 градусов. Северо-западный ветер сменит юго-восточный, температура воздуха вновь повысится и к концу недели морозы отступят.

Снегопадов синоптики не прогнозируют.

Напомним, самый теплый январь в Кировской области наблюдался в 2007 году. Средняя температура составила -5 градусов. Самым холодным был январь 1942 года со среднемесячной температурой почти -23 градуса.