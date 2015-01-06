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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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02 января 2017г.

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Новости / Общество

В Кировской области ожидается резкое похолодание.

Сегодня, 11:26 | Просмотров: 767 | Версия для печати
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На Кировскую область вновь надвигаются морозы.
 
По данным fobos.ru, резкое понижение температуры ожидается в ночь с 3 на 4 января. С комфортных -8...-10 градусов похолодает до -23...25 градусов.
 
В ночь с 4 на 5 января морозы усилятся. В некоторых районах Кировской области столбики термометров опустятся до отметки -35 градусов. Северо-западный ветер сменит юго-восточный, температура воздуха вновь повысится и к концу недели морозы отступят.
 
Снегопадов синоптики не прогнозируют.
 
Напомним, самый теплый январь в Кировской области наблюдался в 2007 году. Средняя температура составила -5 градусов. Самым холодным был январь 1942 года со среднемесячной температурой почти -23 градуса.


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