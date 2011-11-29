Кировские танцоры и музыканты выступят в Праге.

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3 января 2017 года в Праге открывается XI Международный фестиваль-конкурс «Crystal Fairy».

В нем примут участие как профессиональные, так и самодеятельные коллективы из разных стран Европы и России.

Город Киров на творческом соревновании представят два детских коллектива: хореографический ансамбль «Алёнушка» Детской школы искусств «Фольклорная» и духовой оркестр «Ретро» средней школы № 27.

Ансамбль «Алёнушка» выступит в номинации «Народно-сценический танец». В конкурсной программе танцоры покажут хореографические постановки «Цыганский танец», «Россия» и «Полька».

Во время поездки кировчан ждет интересная культурная программа, они побывают с экскурсиями в чешских городах Прага и Карловы Вары, а также посетят немецкий город Дрезден.