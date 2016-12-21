Ужесточение правил групповой перевозки детей отложено до лета.
Сегодня, 11:49 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Правительство РФ приняло решение отложить до июля 2017 года вступление в силу правил, ужесточающих организованную перевозку групп детей в автобусах.
По информации "Интерфакса", речь идет о требованиях к году выпуска автобуса.
Для осуществления организованной перевозки группы детей, по новым правилам, должны использоваться автобусы, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.
Транспорт, используемый для перевозки детей, должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
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