Ужесточение правил групповой перевозки детей отложено до лета.

Поделиться новостью:

Правительство РФ приняло решение отложить до июля 2017 года вступление в силу правил, ужесточающих организованную перевозку групп детей в автобусах.

По информации "Интерфакса", речь идет о требованиях к году выпуска автобуса.

Для осуществления организованной перевозки группы детей, по новым правилам, должны использоваться автобусы, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.

Транспорт, используемый для перевозки детей, должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.