Кировчане вспоминают первого митрополита Вятки

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Сегодня в Успенском соборе Трифонова монастыря состоялась панихида по митрополиту Вятскому и Слободскому Хрисанфу.Напомним, что владыка Хрисанф скончался 6 лет назад. За годы его архипастырского служения на Вятской земле число действующих в епархии храмов увеличилось с 33 до 170 (в том числе до 15 в областном центре), начали деятельность 7 монастырей. Был возрожден Великорецкий крестный ход.Хрисанф был первым управляющим Вятской епархией, удостоенным наградного сана митрополита (в 2004 году).Именно владыка Хрисанф положил начало ежегодному проведению Свято-Трифоновских образовательных чтений, посвященных сотрудничеству церкви и государства в области образования, науки и культуры. Неслучайно за свои труды он был удостоен звания Почетного гражданина Кировской области и государственных наград.Сегодня верующие вспоминают митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа молитвой и добрым словом.