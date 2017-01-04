Сотрудники МЧС будут дежурить в Рождество
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Особое внимание уделялось выполнению требований пожарной безопасности по содержанию путей эвакуации, исправности отопительных печей, работоспособности систем оповещения, наличию первичных средств пожаротушения.
В ходе рейдов были проведены инструктажи и тренировки с персоналом, даны консультации ответственным за противопожарное состояние.
В храмах, где в ночь на 7 января пройдут богослужения, будут дежурить сотрудники МЧС.
По информации ГУ МЧС по Кировской области
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