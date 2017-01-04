Сотрудники МЧС будут дежурить в Рождество

Поделиться новостью:

В храмах, где в ночь на 7 января пройдут богослужения, будут дежурить сотрудники МЧС.

По информации ГУ МЧС по Кировской области



В канун празднования Рождества Христова кировские спасатели провели профилактические проверки всех церквей и храмов.Особое внимание уделялось выполнению требований пожарной безопасности по содержанию путей эвакуации, исправности отопительных печей, работоспособности систем оповещения, наличию первичных средств пожаротушения.В ходе рейдов были проведены инструктажи и тренировки с персоналом, даны консультации ответственным за противопожарное состояние.