Из-за мороза игры на Театральной площади отменены

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В Кирове запланированные на сегодня развлекательные программы для детей отменяются. Как сообщают в администрации муниципалитета, анимационные программы на Театральной площади отменены в связи с низкими температурами воздуха.Напомним, что с 4 по 8 января с 10 до 12 часов на Театральной площади города были запланированы мероприятия для детей. Однако, погодные условия с низкими отрицательными температурами не позволят их провести.Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, 4 января температура воздуха ночью в западной половине области достигнет -18... -23°C, при прояснениях -27...-32°C, в восточной половине -12... -17, при прояснениях до -21°C.На дорогах могут образоваться накат и гололедица. В связи с холодной погодой ухудшится и видимость, увеличится тормозной путь на дорогах, покрытых льдом. Поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим.