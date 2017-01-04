Из-за мороза игры на Театральной площади отменены
Сегодня, 10:29 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Напомним, что с 4 по 8 января с 10 до 12 часов на Театральной площади города были запланированы мероприятия для детей. Однако, погодные условия с низкими отрицательными температурами не позволят их провести.
Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, 4 января температура воздуха ночью в западной половине области достигнет -18... -23°C, при прояснениях -27...-32°C, в восточной половине -12... -17, при прояснениях до -21°C.
На дорогах могут образоваться накат и гололедица. В связи с холодной погодой ухудшится и видимость, увеличится тормозной путь на дорогах, покрытых льдом. Поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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