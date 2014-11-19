В Кирове продолжится реализация крупных проектов
Сегодня, 13:14 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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Так, на строительство путепровода в Чистые пруды предусмотрено более миллиарда рублей.
Продолжится реализация еще одного стратегически важного проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водовод из Куменского района». Здесь предполагается освоить 657,2 млн. рублей, из них 50% – доля федерального бюджета.
Также планируется газифицировать третью очередь строительства микрорайона Северный, поселок Костино, деревню Опушни Октябрьского района, слободы Кокуй и Красное Нововятского района. На эти цели предусмотрено 35 млн. рублей. Сети газопровода планируется построить в 2017 году, а расчеты с подрядными организациями осуществить в 2017-2019 годах.
В 2017 году на средства федерального бюджета запланировано построить 117-квартирный жилой дом для детей-сирот по улице Павла Корчагина, 60а.
Намечено на следующий год и продолжение реализации мероприятий по переселению кировчан из аварийного жилья: завершится строительство 20,5 тыс. квадратных метров жилья по улице Зеленина, 2, 10 и 11 в микрорайоне Долгушино. Эти дома строятся на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего в будущем году будет сдано 555 квартир для переселенцев.
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