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Новости / Общество

Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеров

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 99 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Интернет пестрит сообщениями о случаях жестокого обращения с животными. Не удивительно, что зоозащитники и просто неравнодушные россияне стали просить об ужесточении наказания для живодеров. Так, кировчанин Денис Пырлог решил, что не стоит молчать и обратился в Госдуму.

- Вообще, любовь к животным у меня по наследству передалось от мамы. Она живет в деревне, недалеко от города, с детства держит собак, животных.

Рассказывая, Денис держит свою питомицу, словно ребенка. Но потом ему приходиться отпустить собаку - все-таки тяжелая. Шарпея назвали как одного из героев фильма - Баби. Хозяин в своей красавице души не чает. Страх за своего четвероного друга, да и за других животных, в том числе бездомных, и заставил кировчанина обратиться в высшие инстанции. Он предложил ужесточить наказание для людей, которые издеваются над животными. Свое обращение он направил не куда-нибудь, а в Госдуму РФ.

Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеровДЕНИС ПЫРЛОГ, АКТИВИСТ:
«Инициатива, если честно, родилась уже давно-в 2014 году, когда глава Созинского поселения сожгла живого щенка в печи. Я верю, что так и произошло, она не отпиралась. Спустя два года я решил не молчать: сейчас то время, когда случаи таки набирают оборот. Это своего рода резонансные издевательства над животными».

Чудовищные издевательства над животными потрясли не только кировчанина, а всю страну. Например, громкое дело юных хабаровчанок, которых прозвали "живодерками". Они брали из приютов и у частных лиц животных, издевались над ними, убивали, а фотографии выкладывали в соцсетях. Сообщения о разного рода издевательствах там публикуются часто. Но это история, когда девушки без стеснения позировали со своими жертвами и обсуждали все в переписке, поражает своими цинизмом. После этого случая люди начали писать петиции, по всей стране прошли митинги и пикеты.

Киров также присоединился к всероссийской акции против живодеров. Не смогли остаться в стороне даже совсем юные жители города. Всем было что сказать.

Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеровИРАКЛИЙ, УЧАСТНИК ПИКЕТА:
«Над животными издеваться нельзя. Они иногда сами их не учат ходить в лоток, но сами их и бьют. Люди иногда бывают и виноваты: отпускают своих животных, и они из-за этого погибают. Люди - самое жестокое животное».

Зоозащитники уверены - насилие возможно, потому что живодеры чувствуют свою безнаказанность. К слову, 245 статья Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными предусматривает самую грозную санкцию в виде ареста на срок до шести месяцев. Но, как правило, все заканчивается штрафом или условным сроком. Преступления против животных Денис Пырлог предложил приравнять к причинению вреда здоровью человека. Если его идею одобрят, живодерам смогут назначать более продолжительные сроки лишения свободы.

ДЕНИС ПЫРЛОГ, АКТИВИСТ:
«Речь идет именно об умышленном причинении вреда здоровью, не о несчастном случае. Когда человек намеренно издевается над животными, да еще и выкладывает в интернет. Тут идет деградация мозга человека».

Как в Госдуме отнесутся к идее активиста, станет известно в феврале. За продвижением инициативы будет следить руководитель общественной организации "Зоозабота".

Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеровОКСАНА МУХАМЕТЗЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЗАБОТА" ( г. КИРОВ):
«Если будет закон на федеральном уровне, можно будет добиваться чего-то у местных властей. Закон должен быть, должен быть на федеральном уровне, как можно скорее и как можно жестче. Ведь мы постоянно, день ото дня видим ужасающие случаи по всей России, инициатива очень хорошая. Будем поддерживать, помогать, продвигать».

Кстати, петиции, которые подписывали, в том числе, и кировские волонтеры, возможно, это маленький, но все-таки шаг к изменению законодательства.


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