Зоозащитники выступают за ужесточение наказания для живодеров

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Интернет пестрит сообщениями о случаях жестокого обращения с животными. Не удивительно, что зоозащитники и просто неравнодушные россияне стали просить об ужесточении наказания для живодеров. Так, кировчанин Денис Пырлог решил, что не стоит молчать и обратился в Госдуму.Рассказывая, Денис держит свою питомицу, словно ребенка. Но потом ему приходиться отпустить собаку - все-таки тяжелая. Шарпея назвали как одного из героев фильма - Баби. Хозяин в своей красавице души не чает. Страх за своего четвероного друга, да и за других животных, в том числе бездомных, и заставил кировчанина обратиться в высшие инстанции. Он предложил ужесточить наказание для людей, которые издеваются над животными. Свое обращение он направил не куда-нибудь, а в Госдуму РФ.Чудовищные издевательства над животными потрясли не только кировчанина, а всю страну. Например, громкое дело юных хабаровчанок, которых прозвали "живодерками". Они брали из приютов и у частных лиц животных, издевались над ними, убивали, а фотографии выкладывали в соцсетях. Сообщения о разного рода издевательствах там публикуются часто. Но это история, когда девушки без стеснения позировали со своими жертвами и обсуждали все в переписке, поражает своими цинизмом. После этого случая люди начали писать петиции, по всей стране прошли митинги и пикеты.Киров также присоединился к всероссийской акции против живодеров. Не смогли остаться в стороне даже совсем юные жители города. Всем было что сказать.Зоозащитники уверены - насилие возможно, потому что живодеры чувствуют свою безнаказанность. К слову, 245 статья Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными предусматривает самую грозную санкцию в виде ареста на срок до шести месяцев. Но, как правило, все заканчивается штрафом или условным сроком. Преступления против животных Денис Пырлог предложил приравнять к причинению вреда здоровью человека. Если его идею одобрят, живодерам смогут назначать более продолжительные сроки лишения свободы.Как в Госдуме отнесутся к идее активиста, станет известно в феврале. За продвижением инициативы будет следить руководитель общественной организации "Зоозабота".Кстати, петиции, которые подписывали, в том числе, и кировские волонтеры, возможно, это маленький, но все-таки шаг к изменению законодательства.