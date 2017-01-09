К Рождеству каждый храм отличился при создании своего вертепа

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Весь православный мир продолжает праздновать Рождество Христово, рождественские службы в храмах будут проходить вплоть до Крещения. Особую атмосферу создает внутреннее убранство церквей, а также вертепы, возведенные специально к празднику.Саму конструкцию вертепа начали сооружать еще в декабре. Работники монастыря сколотили из досок каркас, засыпали его снегом. После украсили еловыми ветками и шариками.Сегодня каждый настоятель считает своим долгом сделать при храме вертеп. Слово для многих непонятное, потому как пришло к нам из старославянского языка, оно переводится как "пещера". Некоторые прихожане называют вертепы яслями, что, по мнению священников, тоже правильно.В храме Иоанна Предтечи вертеп небольшой, зато с подсветкой. Все сделано просто, от души. И как записано в Евангелие - пещера застлана соломой.Потрудились над созданием рождественского вертепа и молодые работники храма великомученика и целителя Пантелеймона. Пещера удачно вписалась в естественный ландшафт территории и пока лидирует по количеству голосов на сайте Вятской Епархии.Это сейчас вертепы статичные, а раньше на Руси их делали в виде подвижной конструкции и давали театрализованные библейские представления. Но и наш век обзавелся традициями, например, оставлять в пещерах сладости - обычно их приносят взрослые, а лакомятся дети.