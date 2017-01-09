К Рождеству каждый храм отличился при создании своего вертепа
Сегодня, 11:54 | Просмотров: 131 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году рождественские вертепы сделаны при каждом приходе Вятской Епархии. И один из самых красивых расположен на территории Трифонова монастыря».
Саму конструкцию вертепа начали сооружать еще в декабре. Работники монастыря сколотили из досок каркас, засыпали его снегом. После украсили еловыми ветками и шариками.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вертеп сделан в форме пещеры, довольно большой. Сюда можно зайти, полюбоваться композицией на рождественскую тему, а затем выйти и направиться прямо в храм».
Сегодня каждый настоятель считает своим долгом сделать при храме вертеп. Слово для многих непонятное, потому как пришло к нам из старославянского языка, оно переводится как "пещера". Некоторые прихожане называют вертепы яслями, что, по мнению священников, тоже правильно.
ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ:
«Вертеп должен отвечать своему прямому назначению – показывать, как родился Спаситель, в нем должно быть изображение святого семейства, волхвов, ягнята, самодельные ясельки».
В храме Иоанна Предтечи вертеп небольшой, зато с подсветкой. Все сделано просто, от души. И как записано в Евангелие - пещера застлана соломой.
ЮРИЙ ЮРЛОВ, РАБОТНИК ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ:
«А сено где берете? Помогает конюшня за монастырем. Из настоящей конюшни».
Потрудились над созданием рождественского вертепа и молодые работники храма великомученика и целителя Пантелеймона. Пещера удачно вписалась в естественный ландшафт территории и пока лидирует по количеству голосов на сайте Вятской Епархии.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В качестве каркаса для вертепа сотрудники храма использовали металлические тепличные арки, которые обшили деревом. Дальше свою работу сделала природа, припорошив вертеп пушистым снежком».
Это сейчас вертепы статичные, а раньше на Руси их делали в виде подвижной конструкции и давали театрализованные библейские представления. Но и наш век обзавелся традициями, например, оставлять в пещерах сладости - обычно их приносят взрослые, а лакомятся дети.
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